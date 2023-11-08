Украинцам советуют обращать внимание на цвет газа: что делать, если он не голубой
Изменение цвета газа с голубого на красный или желтый на самом деле не свидетельствует о плохом качестве "голубого топлива". А является сигналом более серьезных проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нафтогаз Украины.
"Когда видите отличный от голубого цвет горения в ваших газовых приборах нужно обратиться в службу газа", - подчеркивают в компании и напоминают, что единственный телефон службы газа - 104.
Что означает красный или желтый цвет газа?
На самом деле, как объясняют специалисты, к качеству газа изменение его цвета не имеет никакого отношения.
"Желтые и красные оттенки пламени свидетельствуют только о том, что на горелку газового прибора поступает недостаточно воздуха и газ сгорает не полностью", - отмечают специалисты.
Причин тому может быть несколько:
- неправильная регулировка подачи воздуха в горелку или загрязнение сопла горелки;
- недостаточное количество кислорода в помещении;
- недостаточное давление.
Если говорить о давлении в системе - это означает определенную неисправность, которая быстро обнаруживается и не может быть постоянным явлением. За поддержание должного уровня давления отвечают операторы ГРМ (облгазы). Они же устраняют аварийные ситуации, чинят распределительные сети, поэтому медлить со звонком в газовую службу не стоит.
Чего делать категорически нельзя
В "Нафтогазе" отмечают, что самостоятельное вмешательство в работу газовых приборов опасно и может привести к утечкам газа или другим несчастным случаям, как пожарам или отравлениям.
Цены на газ в Украине
Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Поэтому сейчас действуют следующие цены на газ:
- для населения - 7,96 гривен за кубометр;
- для предприятий теплокоммунэнерго - за 7,42 гривен за кубометр.
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