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Українцям пропонують стати кадровим резервом на звільнених територіях: як подати заявку

Україна, Неділя 25 лютого 2024 23:10
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Українцям пропонують стати кадровим резервом на звільнених територіях: як подати заявку Архівне фото: Українцям пропонують стати кадровим резервом на звільнених територіях (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Дмитро Браславський

Українці можуть подати заявку в кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях. Йдеться про держслужбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наразі до кадрового резерву для державної служби на звільнених територіях готові приєднатися 2381 особа. З них 2179 - уже зараховані.

Серед кандидатів більшість - чоловіки. Вони подали 1358 анкет. Жінки надіслали 1023 анкети.

Що відомо про проект

"Нагадаємо, проект зі створення кадрового резерву для деокупованих територій - експериментальний", - йдеться в повідомленні.

Він передбачає підвищення кваліфікації людей, які хочуть працювати на звільнених територіях у державних органах влади та військових адміністраціях.

Як подати заявку

Українцям, які хочуть долучитися до відновлення України та мають необхідну освіту, необхідно перейти за посиланням, зареєструватися в системі та заповнити анкету.

Координаторами проєкту є Мінреінтеграції та Нацагентство з питань державної служби.

Деокупація населених пунктів

Українські захисники влітку почали наступальні дії на сході та півдні країни. Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка поблизу Бахмута Донецької області. До цього український прапор підняли над Роботиним у Запорізькій області.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що наразі Збройним силам вдалося деокупувати 963 населені пункти України, які раніше були захоплені російськими військами.

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