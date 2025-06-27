Українцям пропонують сертифікат знавця Конституції: до якого числа треба встигнути

Про яке тестування йдеться

Згідно з інформацією КМДА, "Тестування на знання Конституції України" приурочене до чергової річниці її прийняття (у 1996 році), адже вже завтра, 28 червня, громадяни відзначатимуть важливе державне свято - День Конституції України.

В межах ініціативи фестивалю "Код Нації", усі охочі отримають можливість:

випробувати свою ерудицію;

перевірити знання щодо фундаментальних принципів нашої держави.

Одразу після проходження тесту можна буде отримати сертифікат знавця Конституції України.

У тестуванні може взяти участь кожен охочий (ілюстрація: kyivcity.gov.ua)

Як довго триватиме тестування

"Тестування на знання Конституції України" триватиме у період:

з 28 червня;

до 28 липня.

"Почнеться тестування о 10:00 28 червня й триватиме до 28 липня включно", - уточнили у КМДА.

Зазначається, що методичне забезпечення тестування здійснює кафедра "Конституційного права України" Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Як зареєструватись і скласти тест

Залишити заявку, щоб зареєструватися на тестування, можна до 23:59 п'ятниці, 18 липня. Для цього потрібно відвідати офіційний сайт фестивалю "Код Нації".

Після цього (впродовж 36 годин) майбутньому учаснику мають надійти:

підтвердження участі в тестуванні;

дані для авторизації в особистому кабінеті на освітній платформі "Код Нації".

Скласти тестування в особистому кабінеті можна:

з 10:00 28 червня;

по 23:59 28 липня.

Після складання тестування на знання Конституції України, можна буде отримати відповідний сертифікат.

Етапи реєстрації та проходження тестування (скриншот: law.kod-natsii.com)