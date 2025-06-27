Украинцам предлагают сертификат знатока Конституции: до какого числа нужно успеть

Национальный фестиваль "Код Нации" объявил о важной инициативе - проведении "Тестирования на знание Конституции Украины", посвященного 29-й годовщине ее принятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно информации КГГА, "Тестирование на знание Конституции Украины" приурочено к очередной годовщине ее принятия (в 1996 году), ведь уже завтра, 28 июня, граждане будут отмечать важный государственный праздник - День Конституции Украины.
В рамках инициативы фестиваля "Код Нации", все желающие получат возможность:
Сразу после прохождения теста можно будет получить сертификат знатока Конституции Украины.
"Тестирование на знание Конституции Украины" продлится в период:
"Начнется тестирование в 10:00 28 июня и продлится до 28 июля включительно", - уточнили в КГГА.
Отмечается, что методическое обеспечение тестирования осуществляет кафедра "Конституционного права Украины" Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Оставить заявку, чтобы зарегистрироваться на тестирование, можно до 23:59 пятницы, 18 июля. Для этого нужно посетить официальный сайт фестиваля "Код Нации".
После этого (в течение 36 часов) будущему участнику должны прийти:
Сдать тестирование в личном кабинете можно:
После сдачи тестирования на знание Конституции Украины, можно будет получить соответствующий сертификат.
Напомним, ранее мы рассказывали, будет ли у украинцев в этом году дополнительный выходной по случаю Дня Конституции.
Читайте также про 10 малоизвестных фактов о первой Конституции Украины, написанной Пилипом Орликом в 1710 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.