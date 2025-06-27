Украинцам предлагают сертификат знатока Конституции: до какого числа нужно успеть

О каком тестировании идет речь

Согласно информации КГГА, "Тестирование на знание Конституции Украины" приурочено к очередной годовщине ее принятия (в 1996 году), ведь уже завтра, 28 июня, граждане будут отмечать важный государственный праздник - День Конституции Украины.

В рамках инициативы фестиваля "Код Нации", все желающие получат возможность:

испытать свою эрудицию;

проверить знания относительно фундаментальных принципов нашего государства.

Сразу после прохождения теста можно будет получить сертификат знатока Конституции Украины.

В тестировании может принять участие каждый желающий (иллюстрация: kyivcity.gov.ua)

Как долго продлится тестирование

"Тестирование на знание Конституции Украины" продлится в период:

с 28 июня;

до 28 июля.

"Начнется тестирование в 10:00 28 июня и продлится до 28 июля включительно", - уточнили в КГГА.

Отмечается, что методическое обеспечение тестирования осуществляет кафедра "Конституционного права Украины" Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Как зарегистрироваться и сдать тест

Оставить заявку, чтобы зарегистрироваться на тестирование, можно до 23:59 пятницы, 18 июля. Для этого нужно посетить официальный сайт фестиваля "Код Нации".

После этого (в течение 36 часов) будущему участнику должны прийти:

подтверждение участия в тестировании;

данные для авторизации в личном кабинете на образовательной платформе "Код Нации".

Сдать тестирование в личном кабинете можно:

с 10:00 28 июня;

по 23:59 28 июля.

После сдачи тестирования на знание Конституции Украины, можно будет получить соответствующий сертификат.

Этапы регистрации и прохождения тестирования (скриншот: law.kod-natsii.com)