Українцям пропонують роботу за кордоном, але треба встигнути за місяць: які вакансії

Нещодавно Міністерство закордонних справ України відкрило 50 нових вакансій на посади аташе - молодших дипломатів, які можуть працювати як в центральному апараті зовнішньополітичного відомства, так і в закордонних дипломатичних установах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС у Facebook.

Задачі й обов'язки аташе

У відомстві розповіли, що аташе - молодший дипломатичний ранг. Такі спеціалісти можуть працювати як в центральному апараті МЗС, так і в закордонних дипломатичних установах.

"Зазвичай вони відповідають за конкретну сферу діяльності, наприклад, культуру, торгівлю, економіку тощо. Основна мета роботи аташе, як і будь-якого дипломата, - захист інтересів своєї держави, чи то працюючи в України, чи то за кордоном", - пояснили в МЗС.

Зазначається, що обов'язками аташе можуть бути:

підготовка документів

робота для залучення допомоги від міжнародних організацій

аналіз внутрішньополітичної ситуації в країнах відповідальності

моніторинг українського та іноземного інформаційного простору

організація протокольних зустрічей тощо

"Незважаючи на те, що аташе - наймолодший дипломатичний ранг, їх робота надзвичайно важлива. Особливо в цей надважкий час, коли від роботи дипломатів залежить так багато процесів для досягнення справедливого миру та перемоги.

Саме тому чекаємо на ваші документи для заміщення нових посад та будемо раді бачити нових колег в когорті українських дипломатів", - підсумували в МЗС України.

Допис МЗС (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)

Актуальні вакансії

З усіма актуальними вакансіями від Міністерства закордонних справ України та детальними вимогами до кандидатів можна ознайомитись на офіційному порталі відомства.

Для пошуку конкретної посади можна скористатись відповідною формою. Для цього потрібно вказати:

тип вакансії

структурний підрозділ

період публікації

статус вакансії

Пошук актуальних вакансій на сайті МЗС (скриншот: mfa.gov.ua/vacancies)

Прийом документів на відкриті вакансії на посади аташе триватиме ще впродовж місяця - до 11 листопада 2024 року.

Йдеться, зокрема, про такі посади:

аташе відділу Південної Америки третього територіального департаменту

аташе відділу Східної Азії четвертого територіального департаменту

аташе відділу Південно-Східної Азії та Океанії четвертого територіального департаменту

аташе відділу Північної Африки п'ятого територіального департаменту

аташе відділу Аравійського півострова п'ятого територіального департаменту

аташе відділу Близького Сходу п'ятого територіального департаменту

аташе відділу політико-безпекових питань шостого територіального управління

аташе відділу організаційного забезпечення роботи міністра

аташе другого відділу Департаменту забезпечення роботи керівництва МЗС

аташе відділу міжнародних договорів Департаменту міжнародного права

аташе відділу політичного співробітництва Департаменту ЄС і НАТО

аташе відділу співробітництва у безпековій і оборонній сферах Департаменту ЄС і НАТО

аташе відділу юстиції та внутрішніх справ Департаменту ЄС і НАТО

аташе відділу політичних питань ООН Департаменту міжнародних організацій

аташе відділу антикризового центру Управління консульського захисту Департаменту консульської служби

аташе відділу консульсько-правового забезпечення Управління забезпечення консульської діяльності Департаменту консульської служби

аташе відділу (Секретаріату) Національної комісії у справах ЮНЕСКО Департаменту міжнародних організацій

аташе відділу міжнародних фінансових інституцій та економічних організацій Департаменту економічної дипломатії

аташе відділу кібердипломатії

аташе відділу державного архіву Управління електронного діловодства та цифровізації архіву

аташе відділу експортного контролю Департаменту міжнародної безпеки та військово-технічного співробітництва

аташе відділу з питань нових безпекових викликів і загроз Департаменту міжнародної безпеки та військово-технічного співробітництва

аташе відділу прийому офіційних делегацій Департаменту державного протоколу та інші

Крім того, у МЗС шукають провідних спеціалістів з різних галузей, радників, секретарів і навіть начальників окремих відділів.