Украинцам предлагают работу за границей, но нужно успеть за месяц: какие вакансии
Недавно Министерство иностранных дел Украины открыло 50 новых вакансий на должности атташе - младших дипломатов, которые могут работать как в центральном аппарате внешнеполитического ведомства, так и в зарубежных дипломатических учреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД в Facebook.
Задачи и обязанности атташе
В ведомстве рассказали, что атташе - младший дипломатический ранг. Такие специалисты могут работать как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных дипломатических учреждениях.
"Обычно они отвечают за конкретную сферу деятельности, например, культуру, торговлю, экономику и т.д. Основная цель работы атташе, как и любого дипломата, - защита интересов своего государства, или работая в Украине, или за рубежом", - объяснили в МИД.
Отмечается, что обязанностями атташе могут быть:
- подготовка документов
- работа для привлечения помощи от международных организаций
- анализ внутриполитической ситуации в странах ответственности
- мониторинг украинского и иностранного информационного пространства
- организация протокольных встреч и т.п.
"Несмотря на то, что атташе - самый молодой дипломатический ранг, их работа чрезвычайно важна. Особенно в это тяжелое время, когда от работы дипломатов зависит так много процессов для достижения справедливого мира и победы.
Именно поэтому ждем ваших документов для замещения новых должностей и будем рады видеть новых коллег в когорте украинских дипломатов", - подытожили в МИД Украины.
Пост МИД (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)
Актуальные вакансии
Со всеми актуальными вакансиями от Министерства иностранных дел Украины и детальными требованиями к кандидатам можно ознакомиться на официальном портале ведомства.
Для поиска конкретной должности можно использовать соответствующую форму. Для этого нужно указать:
- тип вакансии
- структурное подразделение
- период публикации
- статус вакансии
Поиск актуальных вакансий на сайте МИД (скриншот: mfa.gov.ua/vacancies)
Прием документов на открытые вакансии на должности атташе будет продолжаться еще в течение месяца - до 11 ноября 2024 года.
Речь идет, в частности, о таких должностях:
- атташе отдела Южной Америки третьего территориального департамента
- атташе отдела Восточной Азии четвертого территориального департамента
- атташе отдела Юго-Восточной Азии и Океании четвертого территориального департамента
- атташе отдела Северной Африки пятого территориального департамента
- атташе отдела Аравийского полуострова пятого территориального департамента
- атташе отдела Ближнего Востока пятого территориального департамента
- атташе отдела вопросов политики и безопасности шестого территориального управления
- атташе отдела организационного обеспечения работы министра
- атташе второго отдела Департамента обеспечения работы руководства МИД
- атташе отдела международных договоров Департамента международного права
- атташе отдела политического сотрудничества Департамента ЕС и НАТО
- атташе отдела сотрудничества в сфере безопасности и обороны Департамента ЕС и НАТО
- атташе отдела юстиции и внутренних дел Департамента ЕС и НАТО
- атташе отдела политических вопросов ООН Департамента международных организаций
- атташе отдела антикризисного центра Управления консульской защиты Департамента консульской службы
- атташе отдела консульско-правового обеспечения Управление обеспечения консульской деятельности Департамента консульской службы
- атташе отдела (Секретариата) Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Департамента международных организаций
- атташе отдела международных финансовых институций и экономических организаций Департамента экономической дипломатии
- атташе отдела кибердипломатии
- атташе отдела государственного архива Управление электронного делопроизводства и цифровизации архива
- атташе отдела экспортного контроля Департамента международной безопасности и военно-технического сотрудничества
- атташе отдела по вопросам новых вызовов безопасности и угроз Департамента международной безопасности и военно-технического сотрудничества
- атташе отдела приема официальных делегаций Департамента государственного протокола и другие
Кроме того, в МИД ищут ведущих специалистов из разных отраслей, советников, секретарей и даже начальников отдельных отделов.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине не хватает квалифицированных работников и что мешает людям найти работу.
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