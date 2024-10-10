Украинцам предлагают работу за границей, но нужно успеть за месяц: какие вакансии

Недавно Министерство иностранных дел Украины открыло 50 новых вакансий на должности атташе - младших дипломатов, которые могут работать как в центральном аппарате внешнеполитического ведомства, так и в зарубежных дипломатических учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД в Facebook.

Задачи и обязанности атташе

В ведомстве рассказали, что атташе - младший дипломатический ранг. Такие специалисты могут работать как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных дипломатических учреждениях.

"Обычно они отвечают за конкретную сферу деятельности, например, культуру, торговлю, экономику и т.д. Основная цель работы атташе, как и любого дипломата, - защита интересов своего государства, или работая в Украине, или за рубежом", - объяснили в МИД.

Отмечается, что обязанностями атташе могут быть:

подготовка документов

работа для привлечения помощи от международных организаций

анализ внутриполитической ситуации в странах ответственности

мониторинг украинского и иностранного информационного пространства

организация протокольных встреч и т.п.

"Несмотря на то, что атташе - самый молодой дипломатический ранг, их работа чрезвычайно важна. Особенно в это тяжелое время, когда от работы дипломатов зависит так много процессов для достижения справедливого мира и победы.

Именно поэтому ждем ваших документов для замещения новых должностей и будем рады видеть новых коллег в когорте украинских дипломатов", - подытожили в МИД Украины.

Пост МИД (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)

Актуальные вакансии

Со всеми актуальными вакансиями от Министерства иностранных дел Украины и детальными требованиями к кандидатам можно ознакомиться на официальном портале ведомства.

Для поиска конкретной должности можно использовать соответствующую форму. Для этого нужно указать:

тип вакансии

структурное подразделение

период публикации

статус вакансии

Поиск актуальных вакансий на сайте МИД (скриншот: mfa.gov.ua/vacancies)

Прием документов на открытые вакансии на должности атташе будет продолжаться еще в течение месяца - до 11 ноября 2024 года.

Речь идет, в частности, о таких должностях:

атташе отдела Южной Америки третьего территориального департамента

атташе отдела Восточной Азии четвертого территориального департамента

атташе отдела Юго-Восточной Азии и Океании четвертого территориального департамента

атташе отдела Северной Африки пятого территориального департамента

атташе отдела Аравийского полуострова пятого территориального департамента

атташе отдела Ближнего Востока пятого территориального департамента

атташе отдела вопросов политики и безопасности шестого территориального управления

атташе отдела организационного обеспечения работы министра

атташе второго отдела Департамента обеспечения работы руководства МИД

атташе отдела международных договоров Департамента международного права

атташе отдела политического сотрудничества Департамента ЕС и НАТО

атташе отдела сотрудничества в сфере безопасности и обороны Департамента ЕС и НАТО

атташе отдела юстиции и внутренних дел Департамента ЕС и НАТО

атташе отдела политических вопросов ООН Департамента международных организаций

атташе отдела антикризисного центра Управления консульской защиты Департамента консульской службы

атташе отдела консульско-правового обеспечения Управление обеспечения консульской деятельности Департамента консульской службы

атташе отдела (Секретариата) Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Департамента международных организаций

атташе отдела международных финансовых институций и экономических организаций Департамента экономической дипломатии

атташе отдела кибердипломатии

атташе отдела государственного архива Управление электронного делопроизводства и цифровизации архива

атташе отдела экспортного контроля Департамента международной безопасности и военно-технического сотрудничества

атташе отдела по вопросам новых вызовов безопасности и угроз Департамента международной безопасности и военно-технического сотрудничества

атташе отдела приема официальных делегаций Департамента государственного протокола и другие

Кроме того, в МИД ищут ведущих специалистов из разных отраслей, советников, секретарей и даже начальников отдельных отделов.