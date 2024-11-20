ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українцям представили ТОП-5 порад, як кинути палити

Середа 20 листопада 2024 16:50
UA EN RU
Українцям представили ТОП-5 порад, як кинути палити Фото: цигарки (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Куріння - одна із найсерйозніших звичок, яка шкодить здоров'ю. Українцям запропонували створити особистий план відмови від тютюну за допомогою низки практичних кроків, які допоможуть кинути палити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспоживслужбу.

Фахівці рекомендують ретельно підготуватися до цього процесу, оскільки відмова від куріння може бути складною, але досяжною метою.

Основні поради:

  1. Обрати дату старту: важливо визначити конкретний день для початку. Наприклад, 21 листопада, Міжнародний день відмови від куріння, стане ідеальним моментом для змін.
  2. Шукати підтримки: друзі та близькі можуть стати джерелом натхнення та допомоги.
  3. Сформулювати мотивацію: випишіть причини відмови від куріння, які стануть джерелом сили під час випробувань.
  4. Аналізувати тригери: визначте ситуації, які спонукають вас курити, та розробіть альтернативні варіанти поведінки.
  5. Підготуватися до спокус: використовуйте дихальні вправи, фізичну активність чи прогулянки для боротьби з бажанням закурити.

Крім того, Держспоживслужба порадила скористатися доступною професійною підтримкою на сервісі "Я кидаю курити", де можна отримати допомогу у цьому важкому процесі.

Зазначимо, що ці прості кроки не лише допоможуть зменшити тютюнову залежність, але й покращити фізичний стан, підвищити якість життя та запобігти хворобам, спричиненим курінням.

Додамо, що паління заборонено у громадських місцях. Раніше ми повідомляли про те, у яких 12 локаціях за куріння вас може чекати відповідальність.

Також у нашому матеріалі ви зможете дізнатися майбутнє акцизів на сигарети в Україні та як планується модифікація тютюнового законодавства до стандартів ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Паління Цигарки
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті