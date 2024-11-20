Українцям представили ТОП-5 порад, як кинути палити
Куріння - одна із найсерйозніших звичок, яка шкодить здоров'ю. Українцям запропонували створити особистий план відмови від тютюну за допомогою низки практичних кроків, які допоможуть кинути палити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспоживслужбу.
Фахівці рекомендують ретельно підготуватися до цього процесу, оскільки відмова від куріння може бути складною, але досяжною метою.
Основні поради:
- Обрати дату старту: важливо визначити конкретний день для початку. Наприклад, 21 листопада, Міжнародний день відмови від куріння, стане ідеальним моментом для змін.
- Шукати підтримки: друзі та близькі можуть стати джерелом натхнення та допомоги.
- Сформулювати мотивацію: випишіть причини відмови від куріння, які стануть джерелом сили під час випробувань.
- Аналізувати тригери: визначте ситуації, які спонукають вас курити, та розробіть альтернативні варіанти поведінки.
- Підготуватися до спокус: використовуйте дихальні вправи, фізичну активність чи прогулянки для боротьби з бажанням закурити.
Крім того, Держспоживслужба порадила скористатися доступною професійною підтримкою на сервісі "Я кидаю курити", де можна отримати допомогу у цьому важкому процесі.
Зазначимо, що ці прості кроки не лише допоможуть зменшити тютюнову залежність, але й покращити фізичний стан, підвищити якість життя та запобігти хворобам, спричиненим курінням.
Додамо, що паління заборонено у громадських місцях. Раніше ми повідомляли про те, у яких 12 локаціях за куріння вас може чекати відповідальність.
Також у нашому матеріалі ви зможете дізнатися майбутнє акцизів на сигарети в Україні та як планується модифікація тютюнового законодавства до стандартів ЄС.
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