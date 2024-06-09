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Українцям пояснили, що робити у разі крадіжки речей з камери схову в магазині

Україна, Неділя 09 червня 2024 23:08
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Українцям пояснили, що робити у разі крадіжки речей з камери схову в магазині Фото: українцям пояснили, що робити у разі крадіжки речей з камери схову в магазині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Адміністрація магазину несе відповідальність за зберігання речей у комірках схову. У разі крадіжки постраждалий може звернутися до поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Українцям радять у разі крадіжки речей з камери зберігання викликати адміністрацію закладу і поліцію. Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей які зберігаються у комірках схову (частина 3 статті 937 Цивільного кодексу України).

Зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки у разі втрати у розмірі їх вартості.

Постраждалим від крадіжки радять детально описувати поліції всі речі, які були викрадені.

Якщо адміністрація магазину у випадку крадіжки речей у комірках схову відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, то постраждалий має право звернутися з відповідним позовом до суду.

"Пам'ятайте головне, що залишення речей у камері схову в магазині - це право, а не обов’язок покупця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українцям дали поради про те, як купувати у магазинах продукти на вагу.

Також РБК-Україна розповідало, які продукти можуть довго зберігатися без холодильника.

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