Українцям пояснили, чому разом зі світлом зникає зв'язок

Громадяни України скаржаться, що разом з відключеннями світла зникає мобільний зв'язок. Причина в тому, що робота вишок зв'язку також залежить від електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
У відомстві зазначають, що обладнанню необхідне постійне живлення. Для того щоб забезпечити стабільне функціонування, оператори застосовують батареї. В умовах відключення світла вони можуть забезпечити роботу на 4-5 годин.
"Тому, коли електроенергію вимикають надовго, акумулятори не встигають перезарядитись", - зазначають у КМВА.
При цьому найбільш проблемним є функціонування мобільного інтернету, оскільки мережа зазнає значного навантаження при переході абонентів з домашнього Wi-Fi під час відключення електропостачання. Це впливає на швидкість.
"Однак, незважаючи на це, абсолютна більшість українських мереж зв'язку зберігає свою функціональність. Вони дозволяють телефонувати або надсилати SMS", - додають у відомстві.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві можуть скасувати віялові відключення електроенергії протягом двох тижнів, якщо росіяни не вдаватимуться до нових обстрілів енергетичної інфраструктури.
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