Українцям пояснили, чому разом зі світлом зникає зв'язок

У відомстві зазначають, що обладнанню необхідне постійне живлення. Для того щоб забезпечити стабільне функціонування, оператори застосовують батареї. В умовах відключення світла вони можуть забезпечити роботу на 4-5 годин.

"Тому, коли електроенергію вимикають надовго, акумулятори не встигають перезарядитись", - зазначають у КМВА.

При цьому найбільш проблемним є функціонування мобільного інтернету, оскільки мережа зазнає значного навантаження при переході абонентів з домашнього Wi-Fi під час відключення електропостачання. Це впливає на швидкість.

"Однак, незважаючи на це, абсолютна більшість українських мереж зв'язку зберігає свою функціональність. Вони дозволяють телефонувати або надсилати SMS", - додають у відомстві.