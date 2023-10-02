Українцям порадили, що робити, якщо побачили ворожі ДРГ

Якщо ваш населений пункт знаходиться на деокупованій території або в прикордонній зоні із РФ є значна ймовірність дії диверсійних груп противника. Українцям дали поради на цей випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Варто звернути увагу, якщо підозрілі особи:

мають чітко виражений/характерний російський акцент;

не орієнтуються на місцевості;

здійснюють фото/відеофіксацію місцевості;

ставлять мітки;

просять мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.

Що робити:

запам’ятайте їхні прикмети (одяг, зовнішність, фізичні особливості). УВАГА: в жодному разі не робіть фото/відеофіксацію цих людей. Це може бути небезпечно!

в жодному разі не робіть фото/відеофіксацію цих людей. Це може бути небезпечно! не показуйте їм документи, не підказуйте дорогу

не давайте телефон для дзвінка, а якщо дали, то зафіксуйте номер, на який вони телефонували

усіма доступними способами інформуйте СБУ про час та місце, де ви бачили імовірних диверсантів, а також їхню кількість, зміст розмови, номери, колір та марки автівок, напрямок руху, прикмети.

Одразу повідомляйте:

до офіційного чат-боту СБУ або в Telegram @stop_russian_war_bot ;

; на контактні телефони тероборони у вашому регіоні або за телефоном 102.

Якщо поруч є представники тероборони чи правоохоронців - спробуйте затримати диверсантів. Робити це варто лише у випадку, якщо ви впевнені у своїх силах і маєте численну перевагу над ворогом.

Спроба прориву ДРГ росіян у Чернігівській області

1 серпня російська ДРГ пішла на прорив у районі Семенівської громади Чернігівської області. Окупанти намагалися прорватися на українську територію з боку Росії. Пізніше командувач Об'єднаними Силами ЗСУ Сергій Наєв розповів, що за місяць ЗСУ на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ.

Раніше в Сумській області оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів і спроб російських ДРГ, що почастішали, прорватися на територію України.