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Українцям порадили, що робити, якщо побачили ворожі ДРГ

Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 00:44
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Українцям порадили, що робити, якщо побачили ворожі ДРГ Фото: що робити, якщо побачили ворожі ДРГ або диверсантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо ваш населений пункт знаходиться на деокупованій території або в прикордонній зоні із РФ є значна ймовірність дії диверсійних груп противника. Українцям дали поради на цей випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Варто звернути увагу, якщо підозрілі особи:

  • мають чітко виражений/характерний російський акцент;
  • не орієнтуються на місцевості;
  • здійснюють фото/відеофіксацію місцевості;
  • ставлять мітки;
  • просять мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.

Що робити:

  • запам’ятайте їхні прикмети (одяг, зовнішність, фізичні особливості). УВАГА: в жодному разі не робіть фото/відеофіксацію цих людей. Це може бути небезпечно!
  • не показуйте їм документи, не підказуйте дорогу
  • не давайте телефон для дзвінка, а якщо дали, то зафіксуйте номер, на який вони телефонували
  • усіма доступними способами інформуйте СБУ про час та місце, де ви бачили імовірних диверсантів, а також їхню кількість, зміст розмови, номери, колір та марки автівок, напрямок руху, прикмети.

Одразу повідомляйте:

  • до офіційного чат-боту СБУ або в Telegram @stop_russian_war_bot;
  • на контактні телефони тероборони у вашому регіоні або за телефоном 102.

Якщо поруч є представники тероборони чи правоохоронців - спробуйте затримати диверсантів. Робити це варто лише у випадку, якщо ви впевнені у своїх силах і маєте численну перевагу над ворогом.

Спроба прориву ДРГ росіян у Чернігівській області

1 серпня російська ДРГ пішла на прорив у районі Семенівської громади Чернігівської області. Окупанти намагалися прорватися на українську територію з боку Росії. Пізніше командувач Об'єднаними Силами ЗСУ Сергій Наєв розповів, що за місяць ЗСУ на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ.

Раніше в Сумській області оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів і спроб російських ДРГ, що почастішали, прорватися на територію України.

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