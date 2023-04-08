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Українцям полегшили пошук прихистку за кордоном: інтерактивна мапа

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Субота 08 квітня 2023 16:19
Українцям полегшили пошук прихистку за кордоном: інтерактивна мапа Ілюстративне фото: українцям полегшили пошук прихистку за кордоном (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадяни України можуть скористатися інтерактивною мапу для пошуку прихистку за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції в Telegram.

Як зазначають у відомстві, мапа містить інформацію офіційних джерел про актуальні правила в'їзду та перебування у різних країнах.

Зокрема, за допомогою мапи можна дізнатись, де українцям знайти допомогу у країнах світу. Там розміщено інформацію про особливості оформлення тимчасового захисту та соціального і медичного забезпечення.

Користуватися мапою можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Албанія продовжила тимчасовий захист для українських біженців до вересня 2023 року.

Також ми писали, що українських біженців у Берліні почали виселяти з готелів та хостелів у зв'язку із початком туристичного сезону.

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