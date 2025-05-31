Українцям почали звітувати про "чистки" через скандали з ТЦК: які цифри за травень

"Ми разом з Оперативними командуваннями Північ, Південь, Захід та Схід будемо систематизувати та оприлюднювати результати перевірок. Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив закон", - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах висловили розуміння, що лише "відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти" ресурсу російської пропаганди, на яку РФ "не шкодує, ані грошей, ані зусиль".

Статистика за травень

Як повідомляється, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки) пов'язаних з ТЦК виявилися непідтвердженими. Зокрема, це були фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або ж цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО. Водночас лише 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень. Зокрема:

4 особи відсторонено від виконання обов’язків;

2 особи звільнено з посад;

11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

27 службових розслідувань тривають.

Також там зазначити, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

Фото: статистика інцидентів за травень 2025 року (t.me/landforcesofukraine)

"Командування Сухопутних військ вимагає від своїх підлеглих суворо дотримуватися Законів України, та всебічно сприятиме, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання, водночас, ми закликаємо громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні", - сказано у повідомленні.