Українцям платитимуть базову соціальну допомогу: хто може отримати до 4,5 тисячі гривень

Міністерство соціальної політики України підготувало постанови Кабінету міністрів України "Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Проектом пропонується надавати базову соціальну допомогу найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.
Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.
Розмір базової величини становить 4 500 гривень. Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100% від такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї) та 70% від такої базової величини - для кожного наступного члена сім’ї, відповідно до яких розраховується допомога.
Базова соціальна допомога призначатиметься лише за бажанням людини. При цьому не скасовуватиметься право на отримання іншого виду допомоги (у разі відмови від отримання базової соціальної допомоги).
Заява про намір та заява про призначення подаються членом сім’ї, який отримує один або декілька з таких видів державної допомоги:
Для осіб, які набули право на пенсію за віком, розмір базової величини пропорційно їхньому страховому стажу і становить:
Раніше Міністерство соціальної політики України підготувало проекти змін до законів щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Пропонувалося відмовитися від прожиткового мінімуму при встановленні розмірів виплат.