Українцям платитимуть базову соціальну допомогу: хто може отримати до 4,5 тисячі гривень

Проектом пропонується надавати базову соціальну допомогу найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Розмір базової соціальної допомоги

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Розмір базової величини становить 4 500 гривень. Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100% від такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї) та 70% від такої базової величини - для кожного наступного члена сім’ї, відповідно до яких розраховується допомога.

Кому призначається допомога

Базова соціальна допомога призначатиметься лише за бажанням людини. При цьому не скасовуватиметься право на отримання іншого виду допомоги (у разі відмови від отримання базової соціальної допомоги).

Заява про намір та заява про призначення подаються членом сім’ї, який отримує один або декілька з таких видів державної допомоги:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Базова допомога пенсіонерам

Для осіб, які набули право на пенсію за віком, розмір базової величини пропорційно їхньому страховому стажу і становить: