Украинцам будут платить базовую социальную помощь: кто может получить до 4,5 тысяч гривен

Министерство социальной политики Украины подготовило постановление Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Проект предлагает предоставлять базовую социальную помощь наиболее уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.
Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.
Размер базовой величины составляет 4500 гривен. Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100% от такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70% от такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи, согласно которым рассчитывается помощь .
Базовая социальная помощь будет назначаться только по желанию человека. При этом не будет отменено право на получение другого вида пособия (в случае отказа от получения базовой социальной помощи).
Заявление о намерении и заявление о назначении подается членом семьи, который получает один или несколько из таких видов государственной помощи:
Для лиц, получивших право на пенсию по возрасту, размер базовой величины пропорционально их страховому стажу и составляет:
Ранее Министерство социальной политики Украины подготовило проекты изменений в законы о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий. Предлагалось отказаться от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.