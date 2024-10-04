Украинцам будут платить базовую социальную помощь: кто может получить до 4,5 тысяч гривен

Проект предлагает предоставлять базовую социальную помощь наиболее уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.

Размер базовой социальной помощи

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины составляет 4500 гривен. Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100% от такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70% от такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи, согласно которым рассчитывается помощь .

Кому назначается помощь

Базовая социальная помощь будет назначаться только по желанию человека. При этом не будет отменено право на получение другого вида пособия (в случае отказа от получения базовой социальной помощи).

Заявление о намерении и заявление о назначении подается членом семьи, который получает один или несколько из таких видов государственной помощи:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

помощь на проживание внутри перемещенным лицам;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Базовая помощь пенсионерам

Для лиц, получивших право на пенсию по возрасту, размер базовой величины пропорционально их страховому стажу и составляет: