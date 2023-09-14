UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям підказали, як визначити самостійно, чи дадуть "зимову" субсидію

Фото: як визначити самостійно, чи дадуть "зимову" субсидію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українці можуть самостійно визначити, чи дадуть субсидію на опалювальний сезон. Для цього є спеціальна формула, але важливо враховувати один момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальниці ГУ ПФУ у Вінницькій області Олени Корчаки в ефірі телемарафону.

"Звичайно, (самостійно, - ред.) можна порахувати. Тому що формула опублікована та доступна нашим громадянам. Потрібно порахувати дохід членів домогосподарства. І тут потрібно розуміти коли саме ми звертаємося за субсидією", - розповіла вона.

Наприклад, за її словами, на "зимову" субсидію, на опалювальний сезон, враховуються доходи за перший і другий квартали 2023 року. Якщо ж, наприклад, член домогосподарства є пенсіонером, то беруть такий розрахунок за серпень поточного року.

"Тобто на сьогодні фактично члени домогосподарства можуть порахувати доходи й тоді їх потрібно прикласти до тих видатків, які вони витрачають на житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається на ту частину видатків, яка не перевищує 15% від доходів громадян", - нагадала Корчака.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні