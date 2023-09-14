RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам подсказали, как определить самостоятельно, дадут ли "зимнюю" субсидию

Фото: как определить самостоятельно, дадут ли "зимнюю" субсидию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы могут самостоятельно определить, дадут ли субсидию на отопительный сезон. Для этого есть специальная формула, но важно учитывать один момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника ГУ ПФУ в Винницкой области Елены Корчаки в эфире телемарафона.

"Конечно, (самостоятельно, - ред.) можно посчитать. Потому что формула опубликована и доступна нашим гражданам. Нужно посчитать доход членов домохозяйства. И здесь нужно понимать когда именно мы обращаемся за субсидией", - рассказала она.

К примеру, по ее словам, на "зимнюю" субсидию, на отопительный сезон, учитываются доходы за первый и второй кварталы 2023 года. Если, например, член домохозяйства является пенсионером, то берут такой расчет за август текущего года.

"То есть на сегодняшний день фактически члены домохозяйства могут посчитать доходы и тогда их нужно приложить к тем расходам, которые они тратят на жилищно-коммунальные услуги. Субсидия назначается на ту часть расходов, которая не превышает 15% от доходов граждан", - напомнила Корчака.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине