Українцям перерахують комуналку: чого чекати у платіжках вже за січень

Головне:

Без заяв: Перерахунок відбуватиметься автоматично, споживачам не потрібно звертатися до комунальних служб.

Перерахунок відбуватиметься автоматично, споживачам не потрібно звертатися до комунальних служб. Ретроспективна дія: Правила діють на всі нарахування, починаючи з 1 січня 2026 року .

Правила діють на всі нарахування, починаючи . Послуги: Зміни стосуються опалення, гарячої та холодної води, каналізації та вивезення сміття.

Зміни стосуються опалення, гарячої та холодної води, каналізації та вивезення сміття. Причина: Нові правила запровадили після тривалих перебоїв зі світлом і теплом у січні внаслідок атак РФ.

Чому ухвалили це рішення

Рішення уряду стало відповіддю на масовані ракетні атаки Росії у січні 2026 року. Тоді через пошкодження критичної інфраструктури мешканці багатьох міст, зокрема столиці, тривалий час залишалися без тепла та водопостачання. Нові правила покликані захистити споживачів від необґрунтованих нарахувань за послуги, які фактично не надавалися.

Постанова стосується найважливіших категорій послуг: централізованого опалення, водовідведення, постачання холодної та гарячої води, а також вивезення побутових відходів. Головною особливістю документа є те, що споживачам більше не потрібно збирати довідки чи писати заяви - знижка має з’являтися в чеку автоматично.

Як працюватиме автоматичний перерахунок

Згідно з новими правилами, обов'язок фіксувати перебої покладено на постачальників послуг. Компанії повинні вести облік днів і навіть годин, коли сервіс був відсутній або не відповідав стандартам якості (наприклад, неналежна температура теплоносія). Якщо послуга була відсутня через ліквідацію наслідків обстрілів, плата за цей період не стягуватиметься.

"Якщо через російські обстріли критичної інфраструктури комунальні послуги не надавалися, люди не повинні за них платити", - підкреслив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, скориговані суми мешканці побачать у платіжках наступного розрахункового місяця після збою.

Коли нові правила почнуть діяти

Постанова набирає чинності з моменту офіційного опублікування, проте її дія поширюється на всі нарахування, починаючи з 1 січня 2026 року. Таким чином, за всі перебої з водою та теплом, що сталися під час січневих блекаутів, українці отримають компенсацію вже у найближчих рахунках.

Водночас уряд нагадує: якщо квартира стоїть порожня через виїзд господарів за кордон, це не звільняє від плати за загальнобудинкові потреби, проте за фактичне споживання води чи газу (за наявності лічильників) нараховувати нулі тепер буде простіше завдяки новій системі обліку.