Чи брати українцям на окупованих територіях паспорти РФ: відповідь Подоляка
Українців, які в окупації отримали російський паспорт, щоб вижити, не переслідуватимуть за законом. Однак колаборантам доведеться відповідати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.
"У порадах представників держави Дмитра Лубінця та Ірини Верещук громадянам на окупованих територіях немає жодних суперечностей. Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, - беріть", - пояснив Подоляк.
За його словами, принципова позиція не брати російський паспорт заслуговує на найвищу оцінку, проте Україна не виграє від ще більшої кількості полонених і закатованих громадян.
"Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали "російське громадянство". Ключове - пасивно, під жорстким примусом. Бо це одна з важливих технологій залякування з боку РФ і безумовна ознака системного геноцидного формату війни", - додав Подоляк.
Водночас він наголосив, що "кожен із тих, хто активно сприяв окупантам, обіймав посади в окупаційних адміністраціях, допомагав в організації "референдумів" і під камери брав російські паспорти, відповідатиме перед законом".
Нагадаємо, уповноважений Верховної ради України з прав люди Дмитро Лубінець вважає, що українці, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, задля збереження власного життя мають брати російський паспорт. Також їм варто у будь-який спосіб виїжджати з таких територій.
Водночас віцепрем'єр України Ірина Верещук порадила українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не брати російські паспорти.
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