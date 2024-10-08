Українцям обмежили перекази з карти на карту: чи діють ліміти, якщо "кидати" гроші собі

В Україні з 1 жовтня почали діяти ліміти на грошові перекази за номером картки. Багатьох українців цікавить, чи діють ці обмеження, якщо перераховувати кошти між своїми картками.

РБК-Україна повідомляє, що у ПриватБанку роз'яснили, чи є обмеження під час переказів грошей між своїми картками.

В Україні з 1 жовтня 2024 року почали діяти нові ліміти на перекази за номером картки. Обмеження становить 150 тис. грн на місяць. Важливо зазначити, що перекази між своїми картками не підлягають цьому обмеженню, і їх можна здійснювати без жодних лімітів. Водночас потрібно пам’ятати, що перекази з додаткової картки не вважаються переказами між своїми картками. У ПриватБанку звертають увагу на те, що ліміти можуть змінити люди з офіційним доходом, що перевищує 150 тис. грн, а також ті, хто займається волонтерською діяльністю. Для цього потрібно подати заявку через "Приват24", чат "Допомога Онлайн" або за номером 3700. Фахівці рекомендують для великих сум переказів використовувати IBAN-рахунок одержувача.