Українцям обмежили перекази з карти на карту: чи діють ліміти, якщо "кидати" гроші собі
В Україні з 1 жовтня почали діяти ліміти на грошові перекази за номером картки. Багатьох українців цікавить, чи діють ці обмеження, якщо перераховувати кошти між своїми картками.
РБК-Україна повідомляє, що у ПриватБанку роз'яснили, чи є обмеження під час переказів грошей між своїми картками.
В Україні з 1 жовтня 2024 року почали діяти нові ліміти на перекази за номером картки. Обмеження становить 150 тис. грн на місяць. Важливо зазначити, що перекази між своїми картками не підлягають цьому обмеженню, і їх можна здійснювати без жодних лімітів. Водночас потрібно пам’ятати, що перекази з додаткової картки не вважаються переказами між своїми картками.
У ПриватБанку звертають увагу на те, що ліміти можуть змінити люди з офіційним доходом, що перевищує 150 тис. грн, а також ті, хто займається волонтерською діяльністю. Для цього потрібно подати заявку через "Приват24", чат "Допомога Онлайн" або за номером 3700.
Фахівці рекомендують для великих сум переказів використовувати IBAN-рахунок одержувача.
Раніше РБК-Україна розповідало, для чого Нацбанк запровадив обмеження. Так, регулятор пояснює, що запровадження лімітів на перекази між картками спрямоване на боротьбу з протиправною діяльністю, зокрема тіньовою економікою, гральним бізнесом і схемами "дропів".
"Дропи" – це люди, які за винагороду передають реквізити своїх карткових рахунків для незаконних операцій. За оцінками НБУ, через картки "дропів" щороку може проходити до 200 млрд грн. Незважаючи на заходи протидії, кількість таких операцій продовжує зростати, хоча банки вже розірвали відносини з понад 80 тис. клієнтів, причетних до цих схем.
Також ми розповідали, що Національний банк України спростував повідомлення про те, що банки нібито вводять штрафи для клієнтів за порушення правил фінансового моніторингу та стягують 20% коштів на свою користь.
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