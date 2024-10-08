Украинцам ограничили переводы с карты на карту: действуют ли лимиты, если "бросать" деньги себе
В Украине с 1 октября начали действовать лимиты на денежные переводы по номеру карты. Многих украинцев интересует, действуют ли эти ограничения, если перечислять средства между своими картами.
РБК-Украина сообщает, что в ПриватБанке разъяснили, есть ли ограничения при переводе денег между своими карточками.
В Украине с 1 октября 2024 года начали действовать новые лимиты на переводы по номеру карты. Ограничение составляет 150 тыс. грн. в месяц. Важно отметить, что переводы между своими карточками не подлежат этому ограничению, и их можно осуществлять без лимитов. В то же время нужно помнить, что переводы с дополнительной карты не считаются переводами между своими картами.
В ПриватБанке обращают внимание на то, что лимиты могут изменить люди с официальным доходом, превышающим 150 тыс. грн, а также занимающиеся волонтерской деятельностью. Для этого нужно подать заявку через "Приват24", чат "Помощь Онлайн" или по номеру 3700.
Специалисты рекомендуют для больших сумм перевода использовать IBAN-счет получателя.
Ранее РБК-Украина рассказывало, для чего Нацбанк ввел ограничения. Так, регулятор объясняет, что введение лимитов на переводы между карточками направлено на борьбу с противоправной деятельностью, в частности, теневой экономикой, игорным бизнесом и схемами "дропов".
"Дропы" – это люди, которые за вознаграждение передают реквизиты своих карточных счетов для незаконных операций. По оценкам НБУ, через карты "дропов" ежегодно может проходить до 200 млрд грн. Несмотря на меры противодействия, количество таких операций продолжает расти, хотя банки уже разорвали отношения с более чем 80 тыс. клиентов, причастных к этим схемам.
Также мы рассказывали, что Национальный банк Украины опроверг сообщения о том, что банки якобы вводят штрафы для клиентов за нарушение правил финансового мониторинга и взимают 20% средств в свою пользу.
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