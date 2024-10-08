Украинцам ограничили переводы с карты на карту: действуют ли лимиты, если "бросать" деньги себе

В Украине с 1 октября начали действовать лимиты на денежные переводы по номеру карты. Многих украинцев интересует, действуют ли эти ограничения, если перечислять средства между своими картами.

РБК-Украина сообщает, что в ПриватБанке разъяснили, есть ли ограничения при переводе денег между своими карточками.

В Украине с 1 октября 2024 года начали действовать новые лимиты на переводы по номеру карты. Ограничение составляет 150 тыс. грн. в месяц. Важно отметить, что переводы между своими карточками не подлежат этому ограничению, и их можно осуществлять без лимитов. В то же время нужно помнить, что переводы с дополнительной карты не считаются переводами между своими картами. В ПриватБанке обращают внимание на то, что лимиты могут изменить люди с официальным доходом, превышающим 150 тыс. грн, а также занимающиеся волонтерской деятельностью. Для этого нужно подать заявку через "Приват24", чат "Помощь Онлайн" или по номеру 3700. Специалисты рекомендуют для больших сумм перевода использовать IBAN-счет получателя.