Українцям нагадали, від чого залежить розмір виплат допомоги по безробіттю

"Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, як загального, так і протягом 12 місяців, які передують місяцю реєстрації особи як безробітної, підстави припинення трудових відносин та розміру зарплати (доходу, грошового забезпечення) отриманого перед звільненням", - сказано у повідомленні.

Допомога по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений для цієї категорії осіб:

до 3 років - 50%;

від 3 до 6 років - 55%;

від 6 до 12 років - 60%;

від 12 до 18 років - 65%;

від 18 до 24 років - 70%;

від 24 до 30 років - 75%;

понад 30 років - 80%.

Варто зауважитИ, що якщо особа, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років не отримувала допомогу по безробіттю, під час визначення розміру виплат відсотки до середньої заробітної плати (доходу) збільшуються на 10 відсоткових пунктів.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Однак Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці отримуватимуть 2500 гривень.

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