Українцям нагадали, що варто робити з газовими рахунками при переїзді у нове житло

"Особовий рахунок Оператора ГРМ - це персональний номер, за яким зберігається повна інформація про споживача як власника оселі. Особові рахунки клієнтів Дніпропетровської філії "Газмережі" складаються з 10-ти цифр і починаються на 0320", - сказано у повідомленні.

У Центрах обслуговування клієнтів допоможуть вирішити питання з переоформленням особового рахунка

Під час візиту необхідно взяти з собою:

паспорт або ID-картку;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує право власності на помешкання або користування ним: Договір купівлі-продажу/дарування/оренди/відчуження;

технічний паспорт на домоволодіння або будинкову книгу;

довідку про склад сім’ї, якщо в оселі відсутній газовий лічильник.

Якщо у помешкання декілька співвласників, потрібно додатково мати від них письмову згоду на переоформлення особового рахунку саме на вас.

Нагадаємо, постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

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