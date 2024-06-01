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Українцям нагадали, що варто робити з газовими рахунками при переїзді у нове житло

Ілюстративне фото: українцям нагадали, що робити з газовими рахунками при переїзді (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українцям, які стали власником нового будинку, варто пам'ятати про важливу процедуру - переоформлення особового рахунку за розподіл газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газмережі".

"Особовий рахунок Оператора ГРМ - це персональний номер, за яким зберігається повна інформація про споживача як власника оселі. Особові рахунки клієнтів Дніпропетровської філії "Газмережі" складаються з 10-ти цифр і починаються на 0320", - сказано у повідомленні.

У Центрах обслуговування клієнтів допоможуть вирішити питання з переоформленням особового рахунка

Під час візиту необхідно взяти з собою:

  • паспорт або ID-картку;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ, що підтверджує право власності на помешкання або користування ним: Договір купівлі-продажу/дарування/оренди/відчуження;
  • технічний паспорт на домоволодіння або будинкову книгу;
  • довідку про склад сім’ї, якщо в оселі відсутній газовий лічильник.

Якщо у помешкання декілька співвласників, потрібно додатково мати від них письмову згоду на переоформлення особового рахунку саме на вас.

Нагадаємо, постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

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