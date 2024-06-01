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Украинцам напомнили, что следует делать с газовыми счетами при переезде в новое жилье

Иллюстративное фото: украинцам напомнили, что делать с газовыми счетами при переезде (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцам, ставшим владельцем нового дома, следует помнить о важной процедуре - переоформлении лицевого счета за распределение газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газсети".

"Личный счет Оператора ГРМ - это персональный номер, за которым хранится полная информация о потребителе как владельце дома. Личные счета клиентов Днепропетровского филиала "Газсети" состоят из 10-ти цифр и начинаются на 0320", - говорится в сообщении.

В центрах обслуживания клиентов помогут решить вопрос с переоформлением лицевого счета

Во время визита необходимо взять с собой:

  • паспорт или ID-карту;
  • идентификационный номер;
  • документ, подтверждающий право собственности на жилье или пользование им: Договор купли-продажи/дарения/аренды/отчуждения;
  • технический паспорт на домовладение или домовую книгу;
  • справку о составе семьи, если в доме отсутствует газовый счетчик.

Если в доме несколько совладельцев, нужно дополнительно иметь от них письменное согласие на переоформление лицевого счета именно на вас.

Напомним, поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

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