Украинцам напомнили, что следует делать с газовыми счетами при переезде в новое жилье

Украинцам, ставшим владельцем нового дома, следует помнить о важной процедуре - переоформлении лицевого счета за распределение газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газсети".
"Личный счет Оператора ГРМ - это персональный номер, за которым хранится полная информация о потребителе как владельце дома. Личные счета клиентов Днепропетровского филиала "Газсети" состоят из 10-ти цифр и начинаются на 0320", - говорится в сообщении.
В центрах обслуживания клиентов помогут решить вопрос с переоформлением лицевого счета
Во время визита необходимо взять с собой:
Если в доме несколько совладельцев, нужно дополнительно иметь от них письменное согласие на переоформление лицевого счета именно на вас.
Напомним, поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.
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