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Українцям нагадали про мінну загрозу після підриву Каховської ГЕС

Фото: українцям нагадали про мінну загрозу після підриву Каховської ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Після підриву Каховської ГЕС існує можливість винесення на берег мін та боєприпасів. Українцям необхідно дотримуватись кількох правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники нагадують, що сильна течія піднімає з ґрунту міни та нерозірвані боєприпаси. Вони дрейфують Дніпром і самовільно вибухають, також їх може виносити на берег. Це є великою загрозою для мирних жителів.

Якщо українці бачать небезпечний предмет, то їм необхідно:

  • не підходити до нього;
  • не чіпати його;
  • зателефонувати 101.

У ДСНС просять мирних жителів нагадати дітям про важливі правила мінної безпеки.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня вночі вороги за допомогою мін підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого було зруйновано греблю. Після цього населені пункти Херсонської області почали затоплювати.

Вже відомо про те, що внаслідок інциденту загинули щонайменше троє людей в окупованих Олешках. Там ворог відмовляється проводити евакуацію.

Більш детально про наслідки підриву Каховської ГЕС - у матеріалі РБК-Україна.

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