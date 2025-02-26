Українцям нагадали, кому можуть нарахувати "зайві" кіловати у платіжках і як цього уникнути

Коли і як подавати показники, щоб не було зайвих нарахувань

Показники слід подати протягом 5 днів - за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного. Цього місяця прийом показників стартує 27 лютого і триватиме до 3 березня.

Оператор системи розподілу ДТЕК "Київські електромережі" передає YASNO обсяги спожитої електроенергії клієнтом (кВт∙год), і YASNO множить цю цифру на тариф (4,32 гривні).

Якщо оператор системи розподілу вчасно не отримує показників лічильника, то розраховує обсяг за середньодобовим споживанням за аналогічний період минулого року.

Подати показники можна через:

особистий кабінет

мобільний застосунок

чат-боти YASNO-online у viber чи telegram

форму на сайті

на сторінці Facebook

Коректність нарахування залежить від вчасно поданих показників (інфографіка YASNO)

Як уникнути непорозумінь у нарахуваннях

Клієнтам варто передавати показання у визначені терміни, щоб сума в рахунку відповідала фактично спожитій електроенергії. Якщо клієнт не погоджується з виставленими обсягами споживання, то має звертатись до оператора системи розподілу.

"Досить часто ми отримуємо повідомлення клієнтів про нерозуміння, звідки ж взялась сума до сплати і чому вона така, якщо фактично спожито інший обсяг електроенергії. А все тому, що в основі рахунків за фактично спожиту електроенергію лежить вчасна передача показань. Передавання показань у будь-який інший день або непередавання їх змінюють формулу розрахунку", - пояснив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Він також порадив споживачам користуватися чатботами YASNO, які надсилають сповіщення, що прийшов час передавати показники.

Коректність нарахування залежить від вчасно поданих показників (інфографіка YASNO)