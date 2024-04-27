Українцям нагадали, як знятися з обліку ВПО

Українським переселенцям, які повертаються на місце проживання або їдуть за кордон, необхідно знятись з обліку внутрішньопереміщених осіб (ВПО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
В уряді нагадали, що після того, як переселенець знімається з обліку та скасовує дію відповідної довідки, йому припиняють виплати.
Для того, щоб знятись з обліку ВПО в офлайн-режимі, необхідно звернутися до:
Там потрібно особисто подати заяву про відмову від довідки про взяття на облік ВПО. Скасування статусу триває близько трьох днів, за послугу платити не потрібно.
В Україні передбачено два способи зняття з обліку ВПО в онлайн-режимі.
Зокрема, українці можуть скористатися послугою на порталі Дія. Для цього потрібно:
Також зняття статусу ВПО доступне в додатку "Дія":
Зазначимо, з початку повномасштабної війни в Україні понад 3 мільйони людей вимушено залишили своє житло. У якості опції для проживання таких людей відкрили спеціальні шелтери.
Більш детально про те, як українці живуть у таких шелтерах - у матеріалі РБК-Україна.
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