Українцям нагадали, як знятися з обліку ВПО

В уряді нагадали, що після того, як переселенець знімається з обліку та скасовує дію відповідної довідки, йому припиняють виплати.

Як знятись з обліку ВПО оффлайн

Для того, щоб знятись з обліку ВПО в офлайн-режимі, необхідно звернутися до:

ЦНАПів;

органів соціального захисту населення;

виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад.

Там потрібно особисто подати заяву про відмову від довідки про взяття на облік ВПО. Скасування статусу триває близько трьох днів, за послугу платити не потрібно.

Як знятись з обліку ВПО онлайн

В Україні передбачено два способи зняття з обліку ВПО в онлайн-режимі.

Зокрема, українці можуть скористатися послугою на порталі Дія. Для цього потрібно:

авторизуватись на сайті;

вибрати послугу "Скасування статусу ВПО";

заповнити необхідні дані;

перевірити сформовану заяву та завірити її електронним підписом.

Також зняття статусу ВПО доступне в додатку "Дія":