RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам напомнили, как сняться с учета ВПЛ

Фото: в Украине обнародовали инструкцию по снятию с учета ВПЛ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским переселенцам, которые возвращаются на место проживания или уезжают за границу, необходимо сняться с учета внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В правительстве напомнили, что после того, как переселенец снимается с учета и отменяет действие соответствующей справки, ему прекращают выплаты. 

Как сняться с учета ВПЛ оффлайн 

Для того, чтобы сняться с учета ВПЛ в оффлайн-режиме, необходимо обратиться в:

  • ЦНАПы;
  • органы социальной защиты населения;
  • исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. 

Там нужно лично подать заявление об отказе от справки о взятии на учет ВПЛ. Отмена статуса длится около трех дней, за услугу платить не нужно. 

Как сняться с учета ВПЛ онлайн

В Украине предусмотрено два способа снятия с учета ВПЛ в онлайн-режиме. 

В частности, украинцы могут воспользоваться услугой на портале "Дія". Для этого нужно:

  • авторизоваться на сайте;
  • выбрать услугу "Отмена статуса ВПЛ";
  • заполнить необходимые данные;
  • проверить сформированное заявление и заверить его электронной подписью.

Также снятие статуса ВПЛ доступно в приложении "Дія":

  • нажмите на меню собственной справки ВПЛ в "Дії" и выберите "Отменить статус ВПЛ";
  • просмотрите описание услуги и нажмите "Начать";
  • после этого заполните заявление на снятие статуса ВПЛ - его обработают в течение 20 минут;
  • когда заявление рассмотрят, придет соответствующее уведомление;
  • после этого справка ВПЛ пропадет из приложения "Дія". 

Переселенцы в Украине

Отметим, с начала полномасштабной войны в Украине более 3 миллионов человек вынужденно покинули свое жилье. В качестве опции для проживания таких людей открыли специальные шелтеры.

Более детально о том, как украинцы живут в таких шелтерах - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лицаВойна в Украине