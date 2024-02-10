Українцям нагадали, як поводитись на тонкій кризі

Крига на водоймах в Україні вже занадто тонка і становить пряму небезпеку для тих, хто вирішить вийти на неї. Тому не зайвим буде нагадати, як правильно поводитись вта що робити, якщо сталася надзвичайна ситуація (НС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, - не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101 або 112!
Як повідомлялося, 51-річний житель села в Київській області потонув під льодом на річці, рятуючи власного собаку. Чотироногий провалився у воду під час прогулянки.
Нагадаємо, в Нововолинську троє школярів провалилися під лід і більше півгодини провели у крижаній воді. Двох дітей вдалося врятувати, і медики 4 години виборювали їхнє життя в реанімації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.