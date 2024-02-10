Українцям нагадали, як поводитись на тонкій кризі

Головні правила

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

забороняється спускатися на лижах, санчатах та тюбінгах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;

пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Що робити, якщо сталася НС

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, - не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101 або 112!

Як повідомлялося, 51-річний житель села в Київській області потонув під льодом на річці, рятуючи власного собаку. Чотироногий провалився у воду під час прогулянки.

Нагадаємо, в Нововолинську троє школярів провалилися під лід і більше півгодини провели у крижаній воді. Двох дітей вдалося врятувати, і медики 4 години виборювали їхнє життя в реанімації.