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Українцям нагадали, як поводитись на тонкій кризі

Фото: у країнцям нагадали, як поводитись на тонкій кризі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Крига на водоймах в Україні вже занадто тонка і становить пряму небезпеку для тих, хто вирішить вийти на неї. Тому не зайвим буде нагадати, як правильно поводитись вта що робити, якщо сталася надзвичайна ситуація (НС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Головні правила

  • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
  • забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
  • забороняється спускатися на лижах, санчатах та тюбінгах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
  • забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
  • пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Що робити, якщо сталася НС

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, - не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101 або 112!

Як повідомлялося, 51-річний житель села в Київській області потонув під льодом на річці, рятуючи власного собаку. Чотироногий провалився у воду під час прогулянки.

Нагадаємо, в Нововолинську троє школярів провалилися під лід і більше півгодини провели у крижаній воді. Двох дітей вдалося врятувати, і медики 4 години виборювали їхнє життя в реанімації.

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