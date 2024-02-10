Украинцам напомнили, как вести себя на тонком льду

Лед на водоемах в Украине уже слишком тонкий и представляет прямую опасность для тех, кто решит выйти на него. Поэтому не лишним будет напомнить, как правильно вести себя и что делать, если произошла чрезвычайная ситуация (ЧС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Если с вами произошло чрезвычайное событие, или вы стали свидетелем такого, - не медлите, звоните в Службу спасения по номеру 101 или 112!
Как сообщалось, 51-летний житель села в Киевской области утонул под льдом на реке, спасая собственную собаку. Четвероногий провалился в воду во время прогулки.
Напомним, в Нововолынске трое школьников провалились под лед и более получаса провели в ледяной воде. Двоих детей удалось спасти, и медики 4 часа боролись за их жизнь в реанимации.
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