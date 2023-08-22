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Українцям нагадали, як повідомити ЗСУ про місце розташування окупантів та їх техніки

Вівторок 22 серпня 2023 20:28
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Українцям нагадали, як повідомити ЗСУ про місце розташування окупантів та їх техніки Фото: українцям нагадали, як повідомити ЗСУ про місце розташування окупантів та їх техніки (РБК-Україна, Юля Червінська)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони щоденно захищають нашу свободу та деокуповують території України. Однак їм постійно необхідна допомога у виявленні позицій ворога.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі нагадав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зокрема у чатботі "єВорог" військові збирають інформацію щодо розташування техніки, яку росіяни використовують під час ракетних обстрілів України.

ЗСУ важливо мати дані про:

  • ракетні комплекси С-300 та С-400;
  • вогнеметні системи залпового вогню Буратіно / Солнцепьок;
  • балістичні ракетні комплекси Іскандер, які здатні вражати цілі на дальні відстані;
  • тактичні ракетні комплекси Точка-У.

Окрім цього потрібна інформація про системи зв’язку, засоби радіоелектронної боротьби, бензовози, переміщення ворожих колон, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами та позиції артилерії.

"І найголовніше. Не забувайте про правила безпеки. Робити фото або відео потрібно тільки з безпечної відстані. А після відправки даних потрібно очистити галерею та видалити історію листування з чатботом. Нам важлива ваша безпека", - написав Федоров.

Скористатись чат-ботом "єВорог" можна ТУТ.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові від початку літа продовжують наступати на окремих ділянках фронту. Вони досягають успіху і витісняють російських окупантів.

Зокрема, на південному сході нашими захисниками вже було звільнено низку населених пунктів. Нещодавно ЗСУ деокупували селище Урожайне Донецької області.

Також зараз точаться бої за село Роботине Запорізької області. Більш детально про їхній хід можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
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