Українцям нагадали, де не можна купувати рибу до свят і чому

Купувати рибу на стихійних ринках (або "з рук") українцям не рекомендують.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумської міської ради у Telegram.
У Сумській міській раді нагадали, що що торгівля "з рук" - на вулицях, у дворах, у скверах та в інших невстановлених місцях - заборонена (оскільки там продукти харчування, як правило, не відповідають санітарним нормам).
Уточнюється, що приватні особи, які реалізують продукцію на стихійних ринках:
Отже, купуючи продукти харчування на вулиці, покупець:
"Оскільки якість і свіжість продуктів на стихійних ринках не перевіряють", - додали у міськраді.
У міській раді Сум зазначили також, що стихійна торгівля (як адміністративне правопорушення) може каратись за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
За статтею 160 КУпАП - торгівля з рук у невстановлених місцях (на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах тощо) - штрафом від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 119 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.
За статтею 164 КУпАП - порушення порядку провадження господарської діяльності (без державної реєстрації як суб'єкта господарювання, без необхідних дозвільних документів або ліценції тощо) - штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей (одержаних внаслідок вчинення правопорушення) чи без такої.
Допис Сумської міськради (скриншот: t.me/sumskamiskarada)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у кількох районах Києва виявили продаж "нелегальної" риби.
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