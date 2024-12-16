У кількох районах Києва виявили продаж "нелегальної" риби: що відомо

У трьох районах Києва було виявлено факти незаконного продажу рибних ресурсів - без належних документів, які б підтверджували законність їх придбання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Столичного округу у Facebook.

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В яких районах Києва виявили незаконний продаж риби

Факти незаконного збуту рибних ресурсів - без належних документів, які б підтверджували законність їх придбання - виявили державні інспектори Столичного округу спільно з працівниками водної поліції.

Згідно з інформацією ДЕІ, незаконний продаж риби виявили:

у Дніпровському районі

у Деснянському районі

у Дарницькому районі

"Вказане є порушенням порядку придбання та збуту об'єктів тваринного світу", - пояснили в екологічної інспекції.

Інспектори ДЕІ та правоохоронці зафіксували порушення (фото: facebook.com/SEI.CD)

Зазначається, що своїми діями громадяни порушили вимоги:

статті 7 закону України "Про тваринний світ" - "Право приватної власності на об'єкти тваринного світу"

статті 63 закону України "Про тваринний світ" - "Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу"

Яку рибу продавали порушники і як їх можуть покарати

У Державній екологічній інспекції розповіли, що в цілому фахівці вилучили 1417 кг риби різних видів:

короп

карась

товстолоб

судак

щука

окунь

Виходячи з вищевикладених фактів, державні інспектори склали чотири протоколи про адміністративне правопорушення - за частиною першою статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

На недобросовісних продавців склали протоколи про адміністративне правопорушення (фото: facebook.com/SEI.CD)

Йдеться про порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об'єктів тваринного або рослинного світу, яке тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (із конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої).

Отже, йдеться про штраф у сумі від 510 до 1700 гривень.

"ДЕІ Столичного округу готує матеріали за складеними протоколами для направлення до суду", - підсумували у прес-службі екологічної інспекції.

Допис ДЕІ Столичного округу (скриншот: facebook.com/SEI.CD)