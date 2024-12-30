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Українцям нагадали, де не можна купувати рибу до свят і чому

Понеділок 30 грудня 2024 15:16
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Українцям нагадали, де не можна купувати рибу до свят і чому Рибу зі стихійних ринків купувати не варто (фото: Evgen Kotenko/Ukrinform/Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Купувати рибу на стихійних ринках (або "з рук") українцям не рекомендують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумської міської ради у Telegram.

Чому купувати рибу "з рук" не можна

У Сумській міській раді нагадали, що що торгівля "з рук" - на вулицях, у дворах, у скверах та в інших невстановлених місцях - заборонена (оскільки там продукти харчування, як правило, не відповідають санітарним нормам).

Уточнюється, що приватні особи, які реалізують продукцію на стихійних ринках:

  • не проходять медичних обстежень
  • можуть бути носіями небезпечних інфекційних захворювань (туберкульоз, сальмонельоз, дизентерія тощо)

Отже, купуючи продукти харчування на вулиці, покупець:

  • бере відповідальність на себе
  • повинен усвідомлювати всі ризики для здоров'я

"Оскільки якість і свіжість продуктів на стихійних ринках не перевіряють", - додали у міськраді.

Як можуть покарати недобросовісних продавців

У міській раді Сум зазначили також, що стихійна торгівля (як адміністративне правопорушення) може каратись за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

За статтею 160 КУпАП - торгівля з рук у невстановлених місцях (на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах тощо) - штрафом від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 119 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

За статтею 164 КУпАП - порушення порядку провадження господарської діяльності (без державної реєстрації як суб'єкта господарювання, без необхідних дозвільних документів або ліценції тощо) - штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей (одержаних внаслідок вчинення правопорушення) чи без такої.

Українцям нагадали, де не можна купувати рибу до свят і чому

Допис Сумської міськради (скриншот: t.me/sumskamiskarada)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у кількох районах Києва виявили продаж "нелегальної" риби.

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