Украинцам напомнили, где нельзя покупать рыбу к праздникам и почему

Покупать рыбу на стихийных рынках (или "с рук") украинцам не рекомендуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета в Telegram.

Почему покупать рыбу "с рук" нельзя

В Сумском городском совете напомнили, что торговля "с рук" - на улицах, во дворах, в скверах и в других неустановленных местах - запрещена (поскольку там продукты питания, как правило, не соответствуют санитарным нормам).

Уточняется, что частные лица, реализующие продукцию на стихийных рынках:

не проходят медицинских обследований

могут быть носителями опасных инфекционных заболеваний (туберкулез, сальмонеллез, дизентерия и т.д.)

Таким образом, приобретая продукты питания на улице, покупатель:

берет ответственность на себя

должен осознавать все риски для здоровья

"Поскольку качество и свежесть продуктов на стихийных рынках не проверяют", - добавили в горсовете.

Как могут наказать недобросовестных продавцов

В городском совете Сум отметили также, что стихийная торговля (как административное правонарушение) может наказываться по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

По статье 160 КУоАП - торговля с рук в неустановленных местах (на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и т.д.) - штрафом от 1 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 119 гривен) с конфискацией предметов торговли или без таковой.

По статье 164 КУоАП - нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности (без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования, без необходимых разрешительных документов, лицензии и т.д.) - штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17000 до 34000 гривен) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег (полученных в результате совершения правонарушения) или без таковой.

Публикация Сумского горсовета (скриншот: t.me/sumskamiskarada)