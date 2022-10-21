Українцям надходять розсилки нібито від СБУ та Генштабу: що відомо

"Спам-розсилка листів відбувається за адресами, які не мають жодного відношення до Збройних сил України, і містить шкідливі файли (віруси, "трояни" тощо). Просимо бути уважними і щоб не допустити зараження комп'ютера (смартфону тощо), уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти його достовірність", - зазначили у прес-службі Генштабу.

У свою чергу, у СБУ закликають не завантажувати програми за посиланнями в листах. У фішингових листах невідомі від імені Ситуаційного центру Департаменту кібербезпеки СБУ повідомляють про розробку спеціалізованих програм щодо посилення кіберзахисту та знищення вірусів. І пропонують скачати їх нібито з офіційного сайту СБУ.

"Повідомляємо, що Ситуаційний центр Департаменту кібербезпеки СБУ не проводив жодних розсилок щодо будь-якого програмного забезпечення! Оіційний домен сайту СБУ - ssu.gov.ua. Зловмисники пропонують завантажити програми з іншого сайту", - йдеться у повідомленні.

Тому при отриманні таких листів не треба переходити за посиланнями та завантажувати програмне забезпечення. Якщо це сталося, доведеться встановлювати заново операційну систему.

Також потрібно повідомити СБУ за телефоном: 0 800 501 482 та на електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua.