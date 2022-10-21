RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам приходят рассылки якобы от СБУ и Генштаба: что известно

Фото: украинцев просят не скачивать программы якобы от СБУ (freepik)
Автор: Артем Горовенко

В последнее время украинцам чаще стали приходить электронные письма якобы от Службы безопасности Украины и Генерального штаба Вооруженных сил. Как правило, это спам, который помимо прочего может содержать вирусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Генштаба ВСУ и СБУ.

"Спам-рассылка писем происходит по адресам, не имеющим никакого отношения к Вооруженным Силам Украины, и содержит вредоносные файлы (вирусы, "трояны" и т.п.). Просим быть внимательными и, чтобы не допустить заражения компьютера (смартфона и т.д.), внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность", - отметили в пресс-службе Генштаба.

В свою очередь в СБУ призывают не скачивать программы по ссылкам в письмах. В фишинговых письмах неизвестные от имени Ситуационного центра Департамента кибербезопасности СБУ сообщают о разработке специализированных программ по усилению киберзащиты и уничтожению вирусов. И предлагают скачать их якобы с официального сайта СБУ.

"Сообщаем, что Ситуационный центр Департамента кибербезопасности СБУ не проводил никаких рассылок по любому программному обеспечению! Оициальный домен сайта СБУ - ssu.gov.ua. Злоумышленники предлагают скачать программы с другого сайта", - говорится в сообщении.

Поэтому при получении таких писем не нужно переходить по ссылкам и загружать ПО. Если это произошло, придется переустанавливать операционную систему.

Также нужно сообщить в СБУ по телефону: 0 800 501 482 и на электронную почту: callcenter@ssu.gov.ua.

Напомним, до этого сообщалось о массовой атаке на компьютеры украинцев в конце августа. В частности, рассылалось якобы "техническое задание", при скачивании которого устанавливалось вредоносное ПО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныГенштаб ВСУ