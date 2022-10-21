Українцям надходять розсилки нібито від СБУ та Генштабу: що відомо

Останнім часом українцям частіше почали надходити електронні листи нібито від Служби безпеки України та Генерального штабу Збройних сил. Як правило, це спам, який також може містити віруси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Генштабу ЗСУ та СБУ.

"Спам-розсилка листів відбувається за адресами, які не мають жодного відношення до Збройних сил України, і містить шкідливі файли (віруси, "трояни" тощо). Просимо бути уважними і щоб не допустити зараження комп'ютера (смартфону тощо), уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти його достовірність", - зазначили у прес-службі Генштабу.

У свою чергу, у СБУ закликають не завантажувати програми за посиланнями в листах. У фішингових листах невідомі від імені Ситуаційного центру Департаменту кібербезпеки СБУ повідомляють про розробку спеціалізованих програм щодо посилення кіберзахисту та знищення вірусів. І пропонують скачати їх нібито з офіційного сайту СБУ.

"Повідомляємо, що Ситуаційний центр Департаменту кібербезпеки СБУ не проводив жодних розсилок щодо будь-якого програмного забезпечення! Оіційний домен сайту СБУ - ssu.gov.ua. Зловмисники пропонують завантажити програми з іншого сайту", - йдеться у повідомленні.

Тому при отриманні таких листів не треба переходити за посиланнями та завантажувати програмне забезпечення. Якщо це сталося, доведеться встановлювати заново операційну систему.

Також потрібно повідомити СБУ за телефоном: 0 800 501 482 та на електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua.