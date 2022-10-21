Украинцам приходят рассылки якобы от СБУ и Генштаба: что известно

В последнее время украинцам чаще стали приходить электронные письма якобы от Службы безопасности Украины и Генерального штаба Вооруженных сил. Как правило, это спам, который помимо прочего может содержать вирусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Генштаба ВСУ и СБУ.

"Спам-рассылка писем происходит по адресам, не имеющим никакого отношения к Вооруженным Силам Украины, и содержит вредоносные файлы (вирусы, "трояны" и т.п.). Просим быть внимательными и, чтобы не допустить заражения компьютера (смартфона и т.д.), внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность", - отметили в пресс-службе Генштаба.

В свою очередь в СБУ призывают не скачивать программы по ссылкам в письмах. В фишинговых письмах неизвестные от имени Ситуационного центра Департамента кибербезопасности СБУ сообщают о разработке специализированных программ по усилению киберзащиты и уничтожению вирусов. И предлагают скачать их якобы с официального сайта СБУ.

"Сообщаем, что Ситуационный центр Департамента кибербезопасности СБУ не проводил никаких рассылок по любому программному обеспечению! Оициальный домен сайта СБУ - ssu.gov.ua. Злоумышленники предлагают скачать программы с другого сайта", - говорится в сообщении.

Поэтому при получении таких писем не нужно переходить по ссылкам и загружать ПО. Если это произошло, придется переустанавливать операционную систему.

Также нужно сообщить в СБУ по телефону: 0 800 501 482 и на электронную почту: callcenter@ssu.gov.ua.