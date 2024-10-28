Українцям надаватимуть додаткову допомогу на тверде паливо: де і як отримати
Отримувачам житлових субсидій і пільг на тверде паливо автоматично призначать додаткову підтримку на опалювальний сезон. Відповідно до постанови Уряду №1169 від 15 жовтня 2024 року, допомогу буде надано тим, хто опалює житло твердим паливом.
РБК-Україна із посиланням Пенсійний фонд України розповідає, що потрібно зробити, щоб отримати допомогу.
Отримувачам, яким субсидія чи пільга вже призначені, не потрібно додатково звертатися, оскільки допомога нарахується автоматично. Повідомлення про це з’явилося в особистих кабінетах користувачів на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Ті домогосподарства, які ще не отримували субсидію чи пільгу на тверде паливо, отримали запит на згоду щодо обробки персональних даних. Для її надання можна скористатися особистим кабінетом на порталі Пенсійного фонду або звернутися до сервісного центру фонду.
Щоб подати згоду на порталі, потрібно увійти в особистий кабінет через кваліфікований електронний підпис, "Дія.Підпис" або ID.GOV.UA, обрати вкладку "Дистанційне інформування" та позначити пункт про згоду на обробку даних. У сервісному центрі для цього потрібно звернутися до адміністратора з документом, що посвідчує особу.
Раніше ми розповідали, що в Україні кілька категорій громадян можуть оформити субсидію на оплату комунальних послуг, враховуючи фактичну кількість проживаючих у житлі. Субсидія надається, якщо обов’язковий платіж домогосподарства за комунальні послуги перевищує визначений для них рівень. Цей обов’язковий платіж розраховується індивідуально на основі середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Крім того, враховується майновий стан домогосподарства та норми споживання: комунальні послуги, використані понад встановлений ліміт, оплачуються самостійно.
Варто зазначити, що внутрішньо переміщені особи також можуть розраховувати на субсидії під час опалювального сезону. До того ж, для цього не обов'язково мати договір оренди житла.
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