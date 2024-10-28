Украинцам будут оказывать дополнительную помощь на твердое топливо: где и как получить

Получателям жилищных субсидий и льгот на твердое топливо автоматически назначат дополнительную поддержку на отопительный сезон. Согласно постановлению Правительства №1169 от 15 октября 2024 года, помощь будет оказана тем, кто отапливает жилье твердым топливом.

РБК-Украина со ссылкой Пенсионный фонд Украины рассказывает, что нужно сделать, чтобы получить помощь.

Получателям, которым субсидия или льгота уже назначены, не нужно дополнительно обращаться, так как помощь начисляется автоматически. Уведомление об этом появилось в личных кабинетах пользователей на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

Домохозяйства, которые еще не получали субсидию или льготу на твердое топливо, получили запрос на согласие по обработке персональных данных. Для ее предоставления можно воспользоваться личным кабинетом на портале Пенсионного фонда или обратиться в сервисный центр фонда.

Чтобы согласиться на портале, нужно войти в личный кабинет через квалифицированную электронную подпись, "Действие.Подпись" или ID.GOV.UA, выбрать вкладку "Дистанционное информирование" и указать пункт о согласии на обработку данных. В сервисном центре для этого нужно обратиться к администратору с документом, удостоверяющим личность.