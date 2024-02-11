UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям можуть виписувати паперові лікарняні замість електронних: у яких випадках

Фото: МОЗ пояснили, коли лікарі можуть виписати паперовий лікарняний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Електронні лікарняні в Україні діють вже понад два роки. Проте у деяких випадках українцям можуть виписати звичайні лікарняні на паперових бланках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Електронний лікарняний формується на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який лікар створює в електронній системі охорони здоров’я.

Але через війну можуть виникнути обставини, коли лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності в електронній системі. Тоді він має право видати паперовий бланк листка непрацездатності.

Коли можуть видати паперовий лікарняний:

  • Якщо сплив термін, протягом якого лікар може виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія або керівник лікарні.
  • Отримати паперовий лікарняний можна у разі відсутності зв’язку між Електронним реєстром листків непрацездатності (система Пенсійного фонду) та Реєстром медичних висновків в ЕСОЗ  більш ніж 7 днів.
  • Якщо в умовах воєнного стану користувачі не мають доступу до ЕСОЗ.
  • Якщо пацієнт звернувся за продовженням лікарняного з порушенням термінів за умови, що це порушення сталося внаслідок воєнного часу (людина, приміром, перебувала під окупацією).

МОЗ зазначає, що видача паперових лікарняних можлива у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

Раніше ми пояснювали, як українці можуть відкрити лікарняний дистанційно.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Міністерство охорони здоров'я подовжило строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, з 30 до 90 календарних днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікаріМінстерство охорони здоров'я Українимедицинская помощь