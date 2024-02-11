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Украинцам могут выписывать бумажные больничные вместо электронных: в каких случаях

Украина, Воскресенье 11 февраля 2024 21:14
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Украинцам могут выписывать бумажные больничные вместо электронных: в каких случаях Фото: Минздрав объяснили, когда врачи могут выписать бумажный больничный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Электронные больничные в Украине действуют уже более двух лет. Однако в некоторых случаях украинцам могут выписать обычные больничные на бумажных бланках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Электронный больничный формируется на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности, которое врач создает в электронной системе здравоохранения.

Но из-за войны могут возникнуть обстоятельства, когда врач не может подтвердить временную потерю трудоспособности в электронной системе. Тогда он имеет право выдать бумажный бланк листа нетрудоспособности.

Когда могут выдать бумажный больничный:

  • Если прошел срок, в течение которого врач может исправить ошибку в заключении о временной нетрудоспособности в ЭСЗ. В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия или руководитель больницы.
  • Получить бумажный больничный можно при отсутствии связи между Электронным реестром листков нетрудоспособности (система Пенсионного фонда) и Реестром медицинских заключений в ЭСЗ более 7 дней.
  • Если в условиях военного положения пользователи не имеют доступа к ЭСЗ.
  • Если пациент обратился за продлением больничного с нарушением сроков при условии, что это нарушение произошло в результате военного времени (человек, например, находился в оккупации).

Минздрав отмечает, что выдача бумажных больничных возможна в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

    Раньше мы объясняли, как украинцы могут открыть больничный дистанционно.

    Напомним, в октябре 2023 года Министерство здравоохранения продлило срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, с 30 до 90 календарных дней.

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