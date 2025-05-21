ua en ru
Ср, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українцям за кордоном дали строк до 1 червня, щоб забрати паспорти: що буде потім

Середа 21 травня 2025 11:52
UA EN RU
Українцям за кордоном дали строк до 1 червня, щоб забрати паспорти: що буде потім Фото: Паспорт громадянина України (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українців попередили, що паспорти, не забрані за кордоном до 1 червня, передадуть у Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДП "Документ".

Громадяни України, які оформили внутрішні чи закордонні паспорти в закордонних Центрах ДП "Документ" до 24 квітня 2024 року включно, повинні забрати їх до 1 червня 2025 року. Після цього всі невидані документи передадуть на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області.

Видача паспортів здійснюється у порядку "живої черги" - без попереднього запису. Якщо не забрати документ вчасно, повторно оформити його за кордоном буде неможливо - доведеться звертатися вже в Україні.

Адреси й графік роботи закордонних центрів доступні на сайті pasport.org.ua у розділі "Центри".

Українців закликають не зволікати та перевірити готовність своїх документів.

Раніше РБК-Україна писало, що українські чоловіки віком 18-60 років за кордоном можуть отримати паспорт лише за наявності актуального військово-облікового документа. Його не потрібно показувати фізично - статус перевіряється в електронному реєстрі. Якщо документ недійсний або відсутній у базі, в оформленні паспорта відмовлять. У такому разі потрібно звертатися до Міноборони.

Ми також розповідали, що робити у разі втрати паспорта за кордоном. Насамперед потрібно звернутися до місцевої поліції та українського консульства для отримання тимчасового документа або нового паспорта. Без паспорта можливі труднощі з поверненням додому, фінансові витрати, затримки й обмежений доступ до послуг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Документи Паспорт України
NEWS
РФ вдарила ракетою по стрільбищу у Сумській області: загинули 6 військових, є поранені
РФ вдарила ракетою по стрільбищу у Сумській області: загинули 6 військових, є поранені
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч