Українцям за кордоном дали строк до 1 червня, щоб забрати паспорти: що буде потім

Українців попередили, що паспорти, не забрані за кордоном до 1 червня, передадуть у Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДП "Документ" .

Громадяни України, які оформили внутрішні чи закордонні паспорти в закордонних Центрах ДП "Документ" до 24 квітня 2024 року включно, повинні забрати їх до 1 червня 2025 року. Після цього всі невидані документи передадуть на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області.

Видача паспортів здійснюється у порядку "живої черги" - без попереднього запису. Якщо не забрати документ вчасно, повторно оформити його за кордоном буде неможливо - доведеться звертатися вже в Україні.

Адреси й графік роботи закордонних центрів доступні на сайті pasport.org.ua у розділі "Центри".

Українців закликають не зволікати та перевірити готовність своїх документів.