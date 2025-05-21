Украинцам за рубежом дали срок до 1 июня, чтобы забрать паспорта: что будет потом
Украинцев предупредили, что паспорта, не забраны за рубежом до 1 июня, передадут в Закарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГП "Документ".
Граждане Украины, которые оформили внутренние или заграничные паспорта в зарубежных Центрах ГП "Документ" до 24 апреля 2024 года включительно, должны забрать их до 1 июня 2025 года. После этого все невыданные документы передадут на хранение в Главное управление Государственной миграционной службы в Закарпатской области.
Выдача паспортов осуществляется в порядке "живой очереди" - без предварительной записи. Если не забрать документ вовремя, повторно оформить его за рубежом будет невозможно - придется обращаться уже в Украине.
Адреса и график работы зарубежных центров доступны на сайте pasport.org.ua в разделе "Центры".
Украинцев призывают не медлить и проверить готовность своих документов.
Ранее РБК-Украина писало, что украинские мужчины в возрасте 18-60 лет за рубежом могут получить паспорт только при наличии актуального военно-учетного документа. Его не нужно показывать физически - статус проверяется в электронном реестре. Если документ недействителен или отсутствует в базе, в оформлении паспорта откажут. В таком случае нужно обращаться в Минобороны.
Мы также рассказывали, что делать в случае потери паспорта за границей. В первую очередь нужно обратиться в местную полицию и украинское консульство для получения временного документа или нового паспорта. Без паспорта возможны трудности с возвращением домой, финансовые расходы, задержки и ограниченный доступ к услугам.
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