Украинцам, которые работали за границей, упростили назначение пенсии: объяснение юриста

Недавно закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" дополнили статьями, которые касаются работы за пределами Украины. Среди важных изменений – учет стажа работы в других государствах.

Что изменится для тех, кто работал за границей и на временно оккупированных территориях, РБК-Украина объяснил управляющий адвокат Адвокатского Бюро Ивана Хомича Иван Хомич.

Подтвердить стаж работы в некоторых странах невозможно

Пенсионное обеспечение граждан Украины, которые проживают за ее пределами, производится на основе договоров (соглашений) с другими государствами, что установлено статьей 1 закона Украины "О пенсионном обеспечении", отмечает юрист.

В тех случаях, когда договорами между Украиной и другими государствами предусмотрены другие правила, чем содержащиеся в этом законе, применяются правила, установленные этими договорами.

"Поэтому если между Украиной и государством, в котором работал человек, обращающийся за назначением пенсии, отсутствует такое соглашение, то, к сожалению, ни стаж, ни оплата труда во время назначения пенсии в Украине не учитывались", - рассказывает Иван Хомич.

Он объясняет: таких соглашений Украина заключила более 20. Зачисление стажа работы происходило при подтверждении его компетентными органами другой страны.

"Эта процедура заключалась в направлении соответствующих запросов и писем органами Пенсионного фонда Украины. Большая часть данных запросов направлялась в страны-соседи, в том числе РФ и Беларусь. Но с началом полномасштабного вторжения РФ реализация таких взаимоотношений стала невозможной. Дипломатические связи с РФ были разорваны", - отмечает он.

Подтверждение стажа работы на территории страны-агрессора, его продолжительности и сумм полученных заработных плат способами, которые ранее применялись, стало невозможным.

"Поэтому для людей, которые переезжали на территорию Украины со временно оккупированных территорий, подтверждение факта неполучения пенсии от страны-агрессора и получения назначения пенсии в Украине было почти невозможно. Самым смелым приходилось обращаться в суд за защитой своего нарушенного права", - объясняет Иван Хомич.

Он добавляет: также Украина вышла из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения, что усложнило украинцам, работавшим в РФ, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане доказательство факта и срок трудоустройства в этих странах для включения этого периода в страховой стаж.

"По этой причине их пенсионные прав могли быть нарушены: уменьшение размера пенсии или вообще недостаточность стажа для ее назначения", - обращает внимание юрист.

Фото: Зачисление стажа происходило при подтверждении его компетентными органами другой страны (gettyimages.com)

Страховой стаж – период (срок), в течение которого человек подлежал государственному социальному страхованию, которым или за которого уплачивался сбор на обязательное государственное пенсионное страхование согласно действовавшему ранее законодательству, и подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для учета стажа нужно подтвердить факт работы за границей

Юрист объясняет, какие изменения в пенсионное законодательство вносят новые статьи закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Во-первых: в случае отсутствия необходимого страхового стажа для определения права на назначение пенсии по возрасту включаются периоды работы человека в другом государстве, если такие периоды работы относят к страховому стажу согласно законодательству этой страны. Человек должен предоставить Пенсионному фонду Украины документы, которые подтвердят факт работы в другом государстве", - отмечает Иван Хомич.

По его словам, порядок подачи документов еще должен утвердить Кабмин.

Во-вторых, периоды трудовой деятельности за пределами Украины причисляются к страховому стажу, в том числе на льготных условиях, людям, проживающим в Украине - если это предусмотрено этим законом или международными договорами Украины.

"Поэтому тем людям, которые работают в странах, с которыми Украина заключила договоры в сфере пенсионного обеспечения, беспокоиться не о чем. Их стаж работы за границей будет включен в стаж при исчислении пенсии в Украине. Или же, если лицо решит получать пенсию в том государстве и будет иметь на это право согласно законодательству другой страны, то наоборот: стаж, полученный в Украине, будет зачислен для исчисления пенсии в другой стране", - объясняет специалист.

Назначение пенсии за период работы в странах, с которыми разорваны дипломатические связи, упростили

Также периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР засчитываются в страховой стаж, в том числе на льготных условиях, лицам, проживающим в Украине, при условии неосуществления другим государством пенсионных выплат им за указанные периоды, отмечает юрист.

"То есть, если человек имеет трудовой стаж в странах, с которыми Украина разорвала дипломатические связи, то подтверждением неосуществления другим государством пенсионных выплат за указанные периоды является заявление лица о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии, которое подается в Пенсионный фонд Украины" , – обращает внимание Иван Хомич.

Он добавляет, что установление возможности для украинцев подать такое заявление существенно упростило механизм назначения пенсии для тех, кто должен подтвердить свой трудовой стаж в стране, с которой не осуществляется коммуникация органами ПФУ.

Фото: Возможность подать заявление упростило механизм назначения пенсии (gettyimages.com)

Из стажа исключат периоды работы в пользу страны-агрессора

Не входят в страховой стаж периоды трудовой деятельности за пределами Украины на временно оккупированных территориях после 19 февраля 2014 года человеку, который после 19 февраля 2014 года:

проходил военную службу в вооруженных силах, органах внутренних дел, органах государственной безопасности, полиции, других военных формированиях;

находился в должностях государственной службы, в должностях в органах местного самоуправления в соответствующих органах (формированиях) РФ;

добровольно занимал должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, образованных на временно оккупированной территории Украины, в частности, в оккупационной администрации государства-агрессора;

в незаконных судебных или правоохранительных органах;

а также добровольно участвовал в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, образованных на временно оккупированной территории Украины, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора.

"Эта норма исключает из трудового стажа периоды, когда человек выполнял определенную деятельность и функции в пользу страны-агрессора", - объясняет юрист.

Выплата пенсий людям за границей при условии идентификации

Также изменениями предусмотрено, что выплата пенсии людям, временно проживающим за пределами Украины, производится на текущие счета, открытые в банках на территории Украины, при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

Физическая идентификация проводится в органах Пенсионного фонда, если человек не прошел физическую идентификацию в учреждении банка, где получает пенсию.

Физическая идентификация также может быть пройдена таким образом:

авторизация в личном электронном кабинете Пенсионного фонда с помощью "Дія.Підпис";

идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи, во время сеанса которой предъявляются документы, удостоверяющие личность;

удостоверение зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек жив;

"Указанные изменения в пенсионном законодательстве были долгожданными и наконец-то решат многие вопросы, которые существуют уже длительный период времени", - отмечает Иван Хомич.