Українцям із дітьми значно підвищать виплати: що пропонує Кабмін

Українцям із дітьми підвищать виплати. Схвалено законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Кабміну у ВР Тараса Мельничука.
"Схвалено проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, що сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", - повідомив Мельничук.
За його словами, законопроєкт пропонує надавати в порядку та розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів:
У законі також прописано, що в разі наявності попиту та нестачі місць для здобуття дошкільної освіти в закладах їхні засновники за рахунок коштів місцевих бюджетів зобов'язані компенсувати (повністю або частково) батькам кошти, сплачені за здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти, або забезпечити фінансування здобуття дітьми дошкільної освіти за принципом "кошти йдуть за дитиною".
Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України оголосив, що в Україні стартує нова допомога для сімей з дітьми. Експериментальний проєкт призначений для сімей з низькими доходами, які мають дітей.
Новий вид виплати запроваджується відповідно до експериментального проєкту Кабміну, який передбачає надання базової соціальної допомоги сім'ям із низькими доходами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.