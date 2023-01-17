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Українцям дозволили пересилати паспорти поштою

Фото: українцям дозволили пересилати паспорти поштою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Український уряд дозволив громадянам пересилати поштою документи, що засвідчують особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Внесено зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. Дозволено пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України КМУ, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що український уряд пропонує дозволити пересилати поштою документи, які посвідчують особу.

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