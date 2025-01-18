Українцям доведеться платити податок за авто у 2025 році: кого це стосується та яка сума

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Транспортний податок в Україні був введений у 2015 році. Цей податок стягується з власників легкових автомобілів, які були випущені не більше п'яти років тому та мають середню ринкову вартість, що перевищує певний поріг. Транспортний податок є частиною так званого податку на розкіш, до якого також відносять податки на нерухомість, площа якої перевищує встановлені межі, згідно з Податковим кодексом України.

Транспортний податок є різновидом місцевого податку на майно, що передбачає обов'язкові платежі до місцевих бюджетів в межах ставок, визначених законодавством України.

Хто та скільки платитиме транспортний податок у 2025 році

Середньоринкова вартість легкового автомобіля визначається Міністерством економіки України за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів у 2016 році, пояснює в коментарі РБК-Україна юрист Євген Буліменко. Зокрема, для цього враховується ціна нового автомобіля в Україні, з урахуванням марки, моделі, об’єму двигуна та типу пального.

Буліменко додає, що далі ця ціна коригується за допомогою коефіцієнта, що залежить від віку автомобіля: чим старіший транспорт, тим менший коефіцієнт, і, відповідно, нижча середньоринкова вартість. Щорічно до 1 лютого Міністерство економіки публікує перелік марок і моделей, які підлягають оподаткуванню.

Транспортним податком обкладаються легкові автомобілі, вік яких не перевищує п’яти років і вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат. Враховуючи, що мінімальна зарплата на 1 січня 2025 року складає 8 тисяч гривень, для 2025 року ця сума становить 3 мільйони гривень. Ставка податку – 25 тисяч гривень за кожен автомобіль. Водночас вантажні, вантажно-пасажирські, спеціалізовані автомобілі, автобуси та інші транспортні засоби звільнені від податку.

Податок сплачують фізичні та юридичні особи, а також нерезиденти, які зареєстрували автомобіль в Україні. Сплачувати податок повинні саме власники транспортних засобів, а не орендарі чи особи, що користуються автомобілем за генеральною довіреністю.

Фізичні особи повинні сплатити податок протягом 60 днів після отримання повідомлення, тоді як юридичні особи – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

Якщо порівнювати з минулими роками, то змінювалася лише вартість авто, яка підлягає оподаткуванню, враховуючи ріст мінімальної зарплати. При цьому ставка податку, попри девальвацію національної валюти, залишилася на рівні 25 тисяч гривень. Додамо, що пільгових категорій по сплаті цього виду податку немає.

Як визначити, чи ваш автомобіль підлягає оподаткуванню

Щоб перевірити, чи підпадає ваше авто під транспортний податок, необхідно визначити його орієнтовну ринкову вартість. Для цього на сайті Мінекономіки є спеціальна сторінка, де можна ввести марку, модель та рік випуску авто для розрахунку його вартості.

При цьому важливо пам'ятати, що не має значення фактична ціна придбання автомобіля. Основним критерієм є середня ринкова вартість такої моделі, яку розраховує державний орган – Мінекономіки на основі даних ДПС. Наприклад, якщо ви є власником машини Dodge RAM 1500 2022 року випуску, то вам автоматично вкажуть середню ціну цієї автівки, яка наразі становить 1 млн 245 тисяч гривень.

Наразі на сайті доступна оцінка автомобілів за період з 2017 по 2024 роки. Оцінка за 2025 рік з'явиться до 1 лютого. Зокрема, минулого року до списку елітних авто потрапили 184 моделі марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian і Tesla. У 2023 році цей список налічував 225 моделей.

У разі закінчення п’ятирічного віку автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня до місяця, наступного після досягнення автомобілем п’ятирічного віку.

Якщо автомобіль був придбаний посеред року, податок сплачується пропорційно за ті місяці, коли він перебував у власності. Наприклад, якщо в травні авто досягло п'яти років, то податок сплачується за п'ять місяців (січень-травень): 25 000 гривень: 12 × 5 = 10 416,67 грн.

Зверніть увагу, що враховується рік випуску авто, а не його використання. Для цього можна звернутися до супровідних документів на автомобіль або, якщо дата не вказана, визначити рік випуску за VIN-кодом відповідно до міжнародного стандарту ISO 3779:2009.

Якщо автомобіль, який має бути оподаткованим, викрали, то транспортний податок не сплачується з місяця, наступного за місяцем, коли сталося крадіжка. Це за умови, що факт незаконного заволодіння підтверджується відповідним документом із Єдиного реєстру досудових розслідувань.