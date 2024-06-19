Українцям даватимуть фінансову допомогу на придбання книг: хто і як може отримати

У понеділок, 17 червня, президент Володимир Зеленський підписав проект закону №11251 щодо підтримки розвитку українського книговидання та книгорозповсюдження. Він передбачає надання книгарням субсидій на оренду чи суборенду нерухомого майна, а також державної допомоги українцям на придбання книжок.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект, а також хто саме та як зможе отримати фінансову допомогу на купівлю книг.

Основне про проект закону

Проект закону №11251 про внесення змін до законодавства щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг було зареєстровано у Верховній Раді 10 травня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Ірина Констанкевич, Володимир В'ятрович та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Микити Потураєва.

Проект закону №11251 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

22 травня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у другому читанні та схвалила в цілому (з урахуванням пропозицій комітету) 299 голосами.

17 червня його було повернуто з підписом від президента України.

Що зміниться для українців

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №11251 було розроблено з метою удосконалення законодавства в частині порядку:

надання Українським інститутом книги розповсюджувачам видавничої продукції (книжкової продукції) державної субсидії - на відшкодування витрат на найм або піднайм ( на оренду або суборенду ) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин), що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами

Українським інститутом книги розповсюджувачам видавничої продукції (книжкової продукції) - на відшкодування витрат на найм або піднайм ( ) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин), що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами засад реалізації програми надання щорічної натуральної допомоги на придбання книг

Після підписання документа президентом, виконуюча обов'язки директора Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль зазначила, що залишилися формальності - постанова Кабінету міністрів, яка визначає порядок надання допомоги та внесення змін до порядку використання коштів УІК.

"І тоді 370 млн грн, виділені в бюджеті на цю програму, мають шанси з карток 18-річних щасливчиків, які отримають книжки українською мовою за власним вибором, поповнити рахунки українських видавців, які за ці кошти видадуть додатково 1,5-2 млн примірників. Нам усім на радість, а ворогам на погибель", - наголосила вона у своєму Facebook.

У коментарі РБК-Україна пані Олександра уточнила, що питання субсидій для книгарень "запрацює" лише після скасування або закінчення воєнного стану в Україні.

Хто й коли зможе претендувати на фінансову допомогу

Згідно з порівняльною таблицею до законопроекту №11251, отримати державну допомогу на придбання книг мають право:

громадяни України, які у 2024 році досягли 18-річного віку (впродовж року з дня досягнення особою 18-річчя)

(впродовж року з дня досягнення особою 18-річчя) один із батьків або інших законних представників дитини (впродовж року з дня її народження)

Проте, за словами Коваль, батьки чи інші законні представники дитини зможуть претендувати на фінансову допомогу на придбання книг також тільки після скасування чи закінчення воєнного стану.

"Зараз - тільки 18-річні. А батьки чи опікуни новонароджених дітей... і субсидії для книгарень - тільки після закінчення воєнного стану", - наголосила експерт.

Крім того, вона зауважила, що така допомога від держави не є сертифікатом. Натомість варто вживати термін "державна фінансова допомога на придбання книг".

"Спочатку були сертифікати. Потім були внесені зміни до цього закону і зараз це - фінансова допомога на придбання книг", - пояснила виконуюча обов'язки директора УІК.

За її словами, про конкретну дату початку роботи такої ініціативи, говорити поки що зарано.

"Немає такої дати, тому що закон підписаний президентом, але ще не оприлюднений. Крім того, ще потрібен час для того, щоб Кабінет міністрів затвердив нормативну документацію, згідно з якою буде реалізуватися порядок надання цієї допомоги, звітності, порядок використання коштів Українського інституту книги (бо ці всі оплати йдуть через нас)", - розповіла пані Олександра.

Вона додала, що необхідно створити також і перелік розповсюджувачів.

"А Міністерство цифрової трансформації разом із нами має перевірити, чи працює вся ця система (переказу реєстрів, коштів і т.ін.). Від Мінцифри ми будемо щодня отримувати реєстри людей... У себе формувати платіжку, надсилати в "Ощадбанк". "Ощадбанк" має розподілити по банках еквайрах (які прийматимуть оплату від тримачів віртуальних карток, - Ред.), згідно з цим переліком розповсюджувачів. І тільки після цього все запрацює", - пояснила експерт.

Отже, коли саме все запрацює та скільки місяців на це знадобиться - сказати важко.

"Проте я хочу заспокоїти всіх, кому виповнилося 18 років з 1 січня 2024 року. Всі, хто має право на отримання фінансової допомоги на придбання книг, зможуть ним скористатися", - наголосила Коваль.

Як саме можна буде отримати гроші на книжки

Обсяг фінансової допомоги від держави становитиме 902 гривні, а витратити її можна буде на придбання видань державною мовою:

друкованих книжок

електронних книжок

аудіокниг

видань для людей із порушеннями зору

Отримати державну допомогу українці зможуть за допомогою єдиного державного вебпорталу електронних послуг - "Дія".

"Кожен, хто досяг 18-річного віку, отримає з "Дії" нагадування, що він може скористатися такими коштами. Зареєструється там, відкриє віртуальний рахунок, отримає 902 гривні на свою віртуальну картку й після цього зможе іти до будь-якого книгорозповсюджувача, який зареєструвався в нашому списку сертифікованих розповсюджувачів, і купувати там книжки на цю суму", - пояснила Коваль.

Варто зазначити, що така ініціатива мала б бути щорічною, проте поки що є гарантії тільки щодо 2024 року.

"На цей рік - виділені кошти. Будемо бюджетний запит на наступний рік подавати, наступну суму, звісно. Проте тут вже все залежить від ситуації з бюджетом", - підсумувала виконуюча обов'язки директора Українського інституту книги.