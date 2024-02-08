ua en ru
Чт, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Чехії створили програму для збереження унікальних українських книжок

Четвер 08 лютого 2024 01:12
UA EN RU
В Чехії створили програму для збереження унікальних українських книжок Фото: Чехія допоможе зберегти бібліотеки українських стародруків (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

В Чехії створили спеціальну програму "Archa" - "Ковчег" для збереження українських стародруків та унікальних книжкових видань. Ініціаторами виступили міністерство культури Чехії та Національна бібліотека Чеської Республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.

Організатори звернулися до бізнесу, організацій, фахівців та всіх небайдужих із проханням зібрати кошти для облаштування двох спеціальних пересувних реставраційних майстерень. Вони мають доїхати до міст і районів України, що постраждали від російських бомбардувань і обстрілів, щоб урятувати український книжковий фонд.

Одночасно з 21 листопада 2023 року триває збір коштів у громадський збір на "Ковчег №2". Його завдання - оцифровка документів для запобігання їхній безповоротній втраті.

Згідно з планами, "Ковчег" буде готовий вирушити до України в середині 2024 року. Фахівці сподіваються, що така майстерня зможе дістатися міст, які найбільше постраждали від російської агресії.

Заступник міністра культури Чехії Ондржей Храст пояснив необхідність такої програми тим, що росіяни цілеспрямовано бомбардують книгарні та архіви і "хочуть стерти український народ".

Цільова сума – 12 млн крон, наразі на веб-сайті zapojmeukrajinu.cz зібрано понад 460 тис. крон.

Для збору фондів до програми "Ковчег" приєднався також "Добродійний фонд для України". Станом на сьогодні вже зібрано 317 тисяч чеських крон – це близько 516 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні планують запуск Національної електронної бібліотеки, що зберігатиме документальну спадщину нашої держави.

А Національний музей історії України показав, як під час війни зберігає цінні експонати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Библиотека украинской литературы в Москве
NEWS
Скандальний трампіст-конспіролог. Хто такий Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна
Скандальний трампіст-конспіролог. Хто такий Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити